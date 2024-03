Oslo Børs åpnet ned tirsdag, men har nå snudd opp.

Kl. 10.45 står hovedindeksen i 1.270,89, opp 0,15 prosent, og det er foreløpig omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Løft

Tomra stiger markante 12,01 prosent til 145,00 prosent som dagens nest mest omsatte aksje.

Oppgangen kommer etter at en provisorisk politisk avtale mellom EU-rådet og EU-parlamentet rundt et forslag for regulering av emballasje- og emballasjeavfall. Det kan bety obligatorisk pantesystem (DRS) fra 2029.

Avance Gas melder at de har solgt skip og frigjort kontanter for 120 millioner og 186 millioner dollar i første halvdel av 2024. Aksjen stiger 0,36 prosent til 110,40 kroner.

Dagens foreløpig største vinner er Circio Holding, som klatrer 21,59 prosent til 7,48 kroner. Selskapet meldte etter stengetid på børsen mandag at deres partner IOVaxis Therapeutics er godkjent av kinesiske regulatoriske myndigheter.

IOVaxis er den nødvendige godkjenningen for å starte klinisk utvikling i Kina, og selskapet har nå to uker på å erklære opsjon for en eksklusiv lisens for Circios kreftvaksineprogram i Kina, Hongkong, Macau og Singapore, som igjen vil utløse en milepælbetaling til Circio.

I rødt

Hafnia faller 2,46 prosent til 75,25 kroner på høyt volum etter ferske tall.

Rederiets inntekter falt i fjerde kvartal til 330 millioner dollar, mot 427 millioner i samme periode året før. Bunnlinjen endte på 178 millioner dollar.

Også Nordhealth har presentert fjerde kvartal tirsdag, og satt igjen med et driftsresultat på minus 5,5 millioner euro. Det sender aksjen ned 8,46 prosent til 23,80 kroner.

BW LPG er ned 9,45 prosent til 110,20 kroner. Aksjen er tirsdag notert eks utbytte på 0,90 dollar.

Aksjen som topper taperlisten er SAS, som stadig svinger voldsomt. Aksjen falt 17 prosent i går etter å ha gått hele 560 prosent i forrige uken. Tirsdag er den imidlertid ned 18,93 prosent til 0,05 kroner.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,01 prosent til 82,79 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,17 prosent til 78,61 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,34 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Fokuset rettes ifølge TDN Direkt nå mot de amerikanske lagertallene, der en Reuters-måling mandag viser forventninger om en lageroppbygging på 2,6 millioner fat.

«Markedet har beveget seg høyere de siste ukene på grunn av bedre fundamentale forhold. Stigende spotpriser indikerer at det fysiske markedet har begynt å stramme seg til midt i en rekke forstyrrelser på tilbudssiden», skriver analytikere i ANZ i en rapport, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor stiger 0,61 prosent til 264,50 kroner, mens Aker BP svekkes 0,58 prosent til 259,00 kroner. Vår Energi er opp 0,39 prosent til 33,65 kroner.