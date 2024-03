Priskrigen på det kinesiske elbilmarkedet tilspisser seg. Tesla varslet mandag at salget i Kina falt nesten 20 prosent i februar, og investorene reagerte med å sende aksjen ned over 7 prosent på Wall Street.

Den amerikanske produsenten har kuttet prisene gjentatte ganger for å forsvare seg mot konkurransen fra lokale aktører som BYD, og lanserte i forrige uke ytterligere lokkemidler – deriblant billigere forsikring.

Legger press på marginer

Frykten for hvordan priskrigen vil slå ut senket kinesiske elbilaksjer på mandag, og utviklingen fortsatte på tirsdag. Li Auto falt 4 prosent i Hongkong, mens Nio endte ned 3,6 prosent i forkant av tirsdagens kvartalstall. Xpeng falt 1,8 prosent, mens BYD endte litt opp etter å ha lansert en ny versjon av sin bestselger Yuan Plus (Atto 3) til en lavere pris enn forgjengeren.

TESLA-KONKURRENT: BYD har kuttet prisen på sin nyeste el-versjon av SUV-en Atto 3. Her fra bilmessen i Genève i forrige uke. Foto: Bloomberg

«BYD har en enestående kostnadsstruktur og innovasjonsevne takket være høy grad av vertikal integrasjon som vil få selskapet til å blomstre i det pågående elbilkappløpet i Kina og i utlandet,» skriver analytikerne i Bernstein i et kundenotat, ifølge CNBC.

Videre skal Stellantis-deleide Leapmotor ifølge South China Morning Post ha kuttet prisen på sin nye SUV C10 med nesten 20 prosent.

– Selv om priskutt over hele linjen vil legge press på inntjening og marginer på kort sikt, kan dette oppveies av økt etterspørsel ettersom elbiler får en bredere appell blant forbrukere, sier analysesjef for den kinesiske bilsektoren hos HSBC Qianhai, Yuqian Ding, til kanalen.

Musk ikke lenger rikest

Mandagens kraftige kursfall i Tesla bidro forøvrig til å detronisere storeier, gründer og toppsjef Elon Musk som verdens rikeste. Ifølge Bloombergs milliardærindeks er Musk nå god for «bare» 198 milliarder dollar – mer enn 30 milliarder dollar mindre enn ved inngangen til 2024.

VERDENS RIKESTE: Jeff Bezos. Foto: Bloomberg

Dermed snek Jeff Bezos seg forbi Musk, siden Amazon-gründeren nå står oppført med 200 milliarder dollar i formue. Dette er opp over 23 milliarder dollar siden årsskiftet.

Et oppsving for luksusaksjer har gjort LVMH-eier Bernard Arnault over 18 milliarder dollar rikere i løpet av 2024, og med en formue på 197 milliarder dollar er det bare tre milliarder dollar som skiller de tre i toppen.

Fredriksen undervurdert

Lenger ned på Bloomberg-oversikten er det verdt å merke seg at John Fredriksens formue er vurdert til 12,1 milliarder dollar.

Dette er langt under Finansavisens egne beregninger fra medio desember. Fredriksens verdier ble da anslått til 230 milliarder kroner (21,7 milliarder dollar), rundt 30 milliarder kroner mer enn ved utgangen av 2022.

UNDERVURDERT: John Fredriksen. Foto: Thomas Bjørnflaten

Tallene kom frem etter en grundig gjennomgang av de sentrale selskapene i Fredriksen-gruppen.

Shipping alene bidro med vel 17 milliarder kroner av fjorårets formuesvekst – inklusive utbetalte utbytter. I tillegg bidro både oljeserviceaksjer, oppdrettskjempen Mowi, eiendom, familiens betydelige fondsportefølje og Fredriksens store kjøp av oljeaksjer på privaten.

Inkludert i de 230 milliardene satt Fredriksen i desember på rundt 45 milliarder kroner i obligasjoner, fond og private equity-plasseringer privat.

Alt annet like holder 21,7 milliarder dollar til en 89. plass på Bloombergs oversikt over verdens rikeste.