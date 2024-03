Kraftig kursoppgang etter tirsdagens nyheter

Kl 18:45 har Nasdaq-indeksen gått ned 1,55 prosent og står i 15.957,22 poeng mens Dow Jones faller 0,74 prosent til 38.702,32 poeng. S&P 500 faller 0,89 prosent til 5.085,26 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,15 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,5 prosent til 14,23

Target-rally

Target-aksjen stiger hele 11,8 prosent etter at selskapet la frem sterkere enn forventet rapport for fjerde kvartal. Dagligvarekjempen fikk et resultat på 2,98 dollar pr. aksje av en omsetning på 31,92 milliarder dollar. Ifølge CNBC var det ventet at Target ville tjene 2,42 dollar pr. aksje av en omsetning på 31,83 milliarder dollar.

Apple

Apple-aksjen faller 2,6 prosent etter at Counterpoint Research melder om sviktende iPhone-salg i Kina i de første seks ukene av 2024.

Supertirsdag

I dag er det den såkalte «supertirsdag» i USA, hvor det skal avholdes nominasjonsvalg for både demokrater og republikanere i 15 delstater og ett territorium. Ifølge NTB skal rundt en tredel av partienes delegater til landsmøtene til sommeren velges i løpet av supertirsdagen. Blant statene som har nominasjonsvalg er California, Texas, Minnesota, Nord-Carolina og Virginia.

Makro

Handelsbanken skriver i en oppdatering av markedet er avventende inn mot ukens viktige arbeidsmarkedsrapport og sentralbanksjef Jerome Powells høring i Kongressen.

«Markedet er nå mer i tråd med Feds median-«dot plot», som indikerer totalt tre rentekutt i år. Markedsprisingen er betinget på at jobbveksten faktisk avtok i februar, noe vi får svar på i fredagens arbeidsmarkedsrapport. Før den tid er Powells høring i Kongressen, og markedet vil lete etter signaler om når første rentekutt kommer», skriver Handelsbanken i sin rapport.