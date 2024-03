Bitcoin er opp 62 prosent så langt i år mye grunnet en enorm etterspørsel fra nye amerikanske børsnoterte fond (ETF-er). Tirsdag åpnet Bitcoin-kursen opp 2,5 prosent til 69.191,95 dollar, ifølge Bloomberg.

Det har gjort at mange investorer har tatt gevinst, og klokken 21.00 norsk tid stuper Bitcoin 9,4 prosent til 61.133,00 dollar.

Dermed har hele ukas kursoppgang forduftet. Forrige onsdag passerte Bitcoin-kursen over 60.000 dollar for første gang siden 2021. Siden har det gått én vei til toppen på over 69.000 dollar.

Kapitalen har strømmet inn i børsnoterte fond knyttet til spotprisen på Bitcoin.

BlackRocks børsnoterte fond (ETF) knyttet til spotprisen på bitcoin oppnådde en total verdi eller forvaltningskapital på 1 milliard dollar i løpet av de første fire dagene det var tilgjengelig for handel på børsen. Siden har pengene kun fortsatt inn i Bitcoin ETF-ene.