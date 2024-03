Bred tek-nedgang på Wall Street

Tirsdag stengte Nasdaq ned 1,65 prosent til 15.939,59. Dow Jones falt 1,04 prosent til 38.585,19. S&P 500 falt 1,02 prosent til 5.078,66.

Handelsbanken skriver i en oppdatering av markedet er avventende inn mot ukens viktige arbeidsmarkedsrapport og sentralbanksjef Jerome Powells høring i Kongressen.

«Markedet er nå mer i tråd med Feds median-«dot plot», som indikerer totalt tre rentekutt i år. Markedsprisingen er betinget på at jobbveksten faktisk avtok i februar, noe vi får svar på i fredagens arbeidsmarkedsrapport. Før den tid er Powells høring i Kongressen, og markedet vil lete etter signaler om når første rentekutt kommer», skriver Handelsbanken i sin rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,135 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 7,3 prosent til 14,4

Gull nådde nye høyder etter spekulasjonene om en mulig kursendring fra den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve). Gullprisen står nå i 2.138,50 dollar pr. unse, opp 0,57 prosent. På ett år er gullprisen opp over 15 prosent.

– Den økende risikoen for en korreksjon i aksjemarkedet, grunnet svake amerikanske produksjonsdata på fredag, kan ha overtalt noen investorer til å gå fra aksjer til gull, sier Ole Hansen, råvarestrateg hos Saxo Bank til avisen.

Aksjer

Det er primært tekaksjene som driver fallet tirsdag. Seks av de syv største tekaksjene, de såkalte «Magnificent Seven», endte dagen i rødt.

Apple var i fokus etter at det ble kjent at salget i Kina, et av selskapets største markeder, har stupt 24 prosent årets første uker sammenlignet med 2023. Aksjen ramlet 2,8 prosent på Wall Street, og er nå ned 12 prosent for året.

Også Tesla strever i Kina, og varslet mandag at salget i landet falt 20 prosent i februar . For å gjøre vondt verre, ble gigafabrikken i Berlin slått ut og stengt ned etter sabotasje fra en venstreekstrem organisasjon. Aksjen stupte 7 prosent mandag, og fortsatte ned 3,9 prosent tirsdag.

Ellers endte Microsoft ned 3 prosent, mens Meta falt 1,6 prosent. Amazon gikk ned 2 prosent, mens Alphabet ramlet 0,5 prosent.

Som eneste grønne, klarte Nvidia seg best av tekaksjene, med en oppgang på 0,9 prosent etter en sterk sluttspurt.

– Jo høyere de vokser, jo hardere de faller, sier Scott Ladner hos Horizon Investments om tekaksjene til CNBC.