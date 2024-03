Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Petter Stordalen risikerer å måtte bla opp 350 millioner kroner hvis han taper skattesaken på drøyt 200 millioner mot staten.

Espen Ommedal, skatteadvokat i Thommessen, mener dette er et sterkt motiv for Stordalen for å flytte til Sveits.

Staten får inn 85 milliarder kroner i utbytter fra de børsnoterte selskapene den forvalter eierskapet i. Det er 25 milliarder mer enn det som er regnet med i statsbudsjettet.

Forvalter Jan Petter Sissener synes det bare er bra at Norge håver inn på høye utbytter. Han sier utbyttene er en fordel, og at jo mer staten får, desto mindre skatt burde det være.

Boligprisene steg 1,4 prosent på landsbasis i februar, og er nå opp 4,9 prosent hittil i år . Marte Herje Strømme, analytiker i Prognosesenteret, advarer imidlertid mot å la seg blende.

Hun tror det blir en moderat utvikling resten av året, og sier det ikke er mye som tilsier at årsveksten ender særlig høyere enn de 4,9 prosentene vi allerede er på.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bøndene. Helt ferske tall viser at ikke mindre enn 5.500 jordbruksforetak fikk statlig støtte på minst 1 million kroner i 2023. Gjennomsnittlig subsidiebeløp for alle 37.000 bønder var nesten en halv million kroner.

Bøndene får stadig mer fra skattebetalerne, og det viser seg at det lønner seg å klage og syte hver dag, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 4. kv.:

MatvareExpressen: Kl. 07.00, hos Norne Securities kl. 08.00, webcast

EAM Solar, Pryme, SoftOx Solutions

Årsrapport:

M Vest Water, Nidaros Sparebank, Tysnes Sparebank

Makro:

Australia: BNP 4. kv., kl. 01.30