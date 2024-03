Hongkong-børsen leder an bred oppgang

Hang Seng-indeksen styrkes 1,74 prosent, mens Shanghai Composite på det kinesiske fastlandet stiger 0,13 prosent.

I Japan er Nikkei opp 0,10 prosent, og den bredere Topix-indeksen klatrer 0,51 prosent. S&P/ASX 200 i Australia stiger 0,12 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 1,17 prosent.

Hovedfokus har de siste dagene vært rettet mot kinesiske myndigheters årlige møte i National People's Congress, som nå er over. Der ble landets arbeidsmarkedsrapport lagt frem. Den viste blant annet en forventning om en BNP-vekst i Kina på 5 prosent i 2024, mens inflasjonen er ventet å stige til «rundt 3 prosent».

Tech-nedgang

Det var bred nedgang på den amerikanske børsen tirsdag kveld, ledet an av Apple-fall. Selskapet var i fokus etter at det ble kjent at salget i Kina, et av selskapets største markeder, har stupt 24 prosent årets første uker sammenlignet med 2023. Aksjen ramlet 2,8 prosent på Wall Street, og er nå ned 12 prosent for året.

Ifølge CNBC følger investorene onsdag nøye med på aksjene til Apple-leverandører i Sør-Korea og Taiwan.

Børsen i Taiwan styrkes likevel 0,52 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot er ned 0,28 prosent. Samsung-aksjen er nå ned 0,95 prosent.