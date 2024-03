Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Analytikeren trekker frem at pilene pekte nedover på Wall Street tirsdag, og dermed er det lite hjelp å hente derfra i dag.

«Denne gangen var det de aller største selskapene, med Apple og Microsoft i spissen, som tynget indeksene», skriver han

«Hvorvidt gårsdagens salgspress er starten på en større nedtur eller ikke, er for tidlig å si. Foreløpig er det naturlig å klassifisere dette som generell gevinstsikring, ettersom vi kommer fra rekordnivåer», fortsetter Berntsen.

Asia

De fleste børsene i Asia klatrer oppover onsdag morgen, ledet an av markant oppgang i Hongkong.

Hang Seng-indeksen styrkes 1,74 prosent, mens Shanghai Composite på det kinesiske fastlandet stiger 0,13 prosent.

I Japan er Nikkei opp 0,10 prosent, og den bredere Topix-indeksen klatrer 0,51 prosent. S&P/ASX 200 i Australia stiger 0,12 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 1,17 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,34 prosent til 82,32 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,36 prosent til 78,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,46 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Tirsdag stengte Nasdaq ned 1,65 prosent til 15.939,59. Dow Jones falt 1,04 prosent til 38.585,19. S&P 500 falt 1,02 prosent til 5.078,66.

Apple var i fokus etter at det ble kjent at salget i Kina, et av selskapets største markeder, har stupt 24 prosent årets første uker sammenlignet med 2023. Aksjen ramlet 2,8 prosent på Wall Street, og er nå ned 12 prosent for året.

Også Tesla strever i Kina, og varslet mandag at salget i landet falt 20 prosent i februar . For å gjøre vondt verre, ble gigafabrikken i Berlin slått ut og stengt ned etter sabotasje fra en venstreekstrem organisasjon. Aksjen stupte 7 prosent mandag, og fortsatte ned 3,9 prosent tirsdag.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i grønt territorium tirsdag. Ved børsslutt står hovedindeksen i 1.275,12, opp 0,5 prosent.

Tirsdag morgen føyk Tomra-aksjen til værs på nyheter om at Europarådet og EU-parlamentet har kommet til politisk enighet om at pant skal bli obligatorisk i EU i 2029. Aksjen endte opp hele 12,2 prosent til 145,30 kroner.

Hafnia falt 2,7 prosent til 75,05 kroner på høyt volum etter ferske tall. Rederiets inntekter falt i fjerde kvartal til 330 millioner dollar, mot 427 millioner i samme periode året før. Bunnlinjen endte på 178 millioner dollar.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

MatvareExpressen: Kl. 07.00, hos Norne Securities kl. 08.00, webcast