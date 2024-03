Oslo Børs åpnet ned onsdag morgen, men har nå snudd opp.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.282,10, opp 0,54 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Rett opp

Tech-aksjen CodeLab stiger voldsomme 175,86 prosent til 1,20 kroner på relativt høy omsetning.

Selskapet meldte i morges at deres heleide datterselskap Uniscale har lykkes med å utvikle domenedrevet AI-teknologi for programmering.

Ellers stiger Borr Drilling 3,69 prosent til 66,10 kroner. Drew Holdings, som er nærstående til styreleder Tor Olav Trøim, kjøpte tirsdag 200.000 Borr-aksjer til en kurs på 5,99 dollar pr. aksje.

Norwegian-gruppen fraktet totalt 1,5 millioner passasjerer i februar, opp fra 1,4 millioner i januar. Aksjen er nå opp 0,11 prosent til 17,78 kroner.

Norse Atlantic melder på sin side om dobling i trafikken målt i inntektsgivende passasjerkilometer i februar, og aksjen belønnes med en oppgang på 3,95 prosent til 9,20 kroner.

I en annen flyaksje, SAS, fortsetter de store svingningene. Tirsdag toppet den taperlisten med et fall på 17 prosent, mens den i dag styrkes 28,67 prosent til 0,06 kroner.

I rødt

Noen få selskaper har levert fjerdekvartalstall onsdag, og blant dem er Pryme.

Selskapet melder om et resultat etter skatt på minus 7,6 millioner euro i fjerde kvartal. Tidligere har Pryme meldt at de trenger ytterligere finansiering i løpet av første halvår, og behovet er anslått til 8-12 millioner euro. Aksjen faller 7,05 prosent til 9,76 kroner, og topper dermed foreløpig dagens taperliste.

Også EAM Solar-aksjen faller etter kvartalstall, og er nå ned 4,52 prosent til 15,85 kroner. Selskapet tapte 321.000 euro i fjerde kvartal, og omsetningen ble svekket til 206.000 euro.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er onsdag formiddag opp 0,78 prosent til 82,68 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,97 prosent til 78,91 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,46 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Saudi-Arabia setter opp den offisielle salgsprisen (OSP) for Arab light-olje til kunder i Asia 0,2 dollar fatet for april, til 1,70 dollar over Oman/Dubai-referanseprisen.

Ifølge Reuters og TDN Direkt var det omtrent som ventet på forhånd. Søndag forlenget oljekartellet sine produksjonskutt til slutten av juni, og kuttene beløpet seg nå til rundt 2 millioner fat pr. dag.

Equinor stiger 1,65 prosent til 273,35 kroner, mens Aker BP er opp 1,46 prosent til 263,50 kroner. Vår Energi klatrer 0,88 prosent til 34,40 koner.