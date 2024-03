Stemningen dabber av på Oslo Børs. Hovedindeksen står i 15.00-tiden onsdag i 1.278,91, noe som tilsvarer en oppgang på 0,3 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er så langt omsatt for 2,9 milliarder kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker også svakt oppover; britiske FTSE 100 med 0,3 prosent, tyske DAX bare marginalt og franske CAC 40 0,1 prosent.

Futureshandelen på Wall Street peker mot en positiv åpning etter tirsdagens kraftige fall. Nye tall for privat sysselsetting viser onsdag at arbeidsmarkedet i USA holder seg sterkt. Samtidig vil sentralbanksjef Jerome Powell senere i dag fortelle Representantenes Hus at Federal Reserve fortsatt trenger flere holdepunkter for at inflasjonen er på vei ned og dermed ikke er klare for å kutte renten, skriver amerikanske medier, og viser til såkalte «prepared remarks.»

Tredobling på AI-nyhet

På Oslo Børs merker vi oss først og fremst tech-aksjen CodeLab, som dundrer opp nesten 200 prosent til 1,28 kroner på relativt høy omsetning.

– Det er jo så klart en voldsom kursoppgang. Vi har vært veldig forsiktige med å annonsere nyheter underveis siden det er først nå vi er fornøyd med produktet. Derfor mener jeg aksjekursen i større grad reflekterer hva selskapet er verdt nå, sier CodeLab-sjef Kristian Ikast til Finansavisen.

Høyt på vinnerlisten merker vi oss også SAS, der turbulensen fortsetter. Etter å ha toppet taperlisten med et fall på 17 prosent tirsdag, letter den onsdag 15 prosent til 5,2 øre – til tross for at aksjen har null verdi.

Norse Atlantic stiger 5 prosent etter dagens trafikktall som viste dobling i trafikken målt i inntektsgivende passasjerkilometer i februar.

Trøim-kjøp løfter Borr

Ellers i luftfarten faller Norwegian 2 prosent på sine trafikktall som viste at konsernet fraktet totalt 1,5 millioner passasjerer i februar, opp fra 1,4 millioner i januar.

På den positive siden er fusjonskameratene TGS og PGS med 3-4 prosent oppgang, mens gassrederiene Avance Gas og BW LPG er opp 2,5-3,5 prosent.

For øvrig blant de mest omsatte stiger Borr Drilling over 4 prosent etter at styreleder Tor Olav Trøim har økt eksponeringen i riggselskapet.

Tomra korrigerer ned

Tomra korrigerer ned nesten 5 prosent etter gårsdagens oppgang på over 12 prosent etter EU-meldingen om at pant skal bli obligatorisk fra 2029.