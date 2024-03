USA-børsen stiger i forkant av sentralbanksjefens tale

Oppdatert 19.09

Etter drøyt halvgått løp er stemningen fortsatt god på Wall Street.

Dow Jones står i 38.743,08 etter en oppgang på 0,4 prosent. Nasdaq-indeksen er opp rundt prosenten til 16.100,24, mens S&P 500 stiger 0,8 prosent til 5.119,91.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten står i 4,09 prosent etter å ha falt seks basispunkter hittil i dagens handel. «Fryktindeksen» VIX faller én prosent til 14,32.

Følger Powell

Onsdag følger markedet kongresshøringen med USAs sentralbanksjef Jerome Powell. I såkalte «prepared remarks» understreker Jerome Powell at Federal Reserve trenger flere holdepunkter for at inflasjonen er på vei ned, slik at rentene ikke vil kuttes med det første.

– Ingen nyheter er gode nyheter fra Powell. Han bekreftet synet om at veien herfra trolig går mot lavere renter og understreket potensielle risikofaktorer for at sentralbanken ikke skal kutte, sier global sjefstrateg hos TradeStation David Russell til CNBC.

Her hjemme trodde Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov på forhånd at markedet særlig vil være på vakt for at Powell fremstår mer haukete i dagens tale.

Tech viser vei

Tech-aksjer viser vei, og CrowdStrike spretter opp over 11 prosent etter en sterk kvartalsrapport der også guidingen overbeviste. Palantir stiger over 10 prosent etter å ha vunnet storkontrakt med det amerikanske forsvaret.

De sterkeste Dow-komponentene finner vi også i tech-sektoren, og først og fremst Intel som er opp med 5 prosent. IBM stiger 3 prosent og Salesforce over 2 prosent.

På den negative siden utmerker Disney seg mest ved å falle 2 prosent.