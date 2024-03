– Vi har et kjempeår foran oss, sier Trøim til Finansavisen om USA-noterte Golar LNG, der han er storeier.

Oppdretterne samles i Bergen, Salmar blar opp for fiskehelse og vindparkene får stå på Fosen 06.03.24 – Det sier jo litt at det er Salmar som kommer med dette, sier Paretos sjømatanalytiker Sander Lie fra meglerhusets sjømatkonferanse NASF i Bergen der nyheten om et fiskehelsesenter med Cargill ble lansert. Vi diskuterer også utsiktene for næringen med analytikeren og konsernsjefen i Mowi, Ivan Vindheim. Han forteller om hans tanker rundt fokuset på fiskehelse, markedsutsiktene for 2024 og vi spør om skattesaken nå ligger bak næringen. Det blir også mer om forliket på Fosen Vind som nå er i boks, samt andre nyheter som preger dagen.

Tomra korrigerte ned

Tomra korrigerte ned 6 prosent til 136,65 kroner etter gårsdagens oppgang på mer enn 12 prosent trigget av EU-meldingen om at pant skal bli obligatorisk fra 2029.

Golden Ocean falt drøye prosenten på svakere capesize-rater. Braemar fremholder ifølge TDN Direkt at havnekøene i Kina vanligvis løses opp mot slutten av februar og mars.

«I år varte de høye trafikknivåene litt lenger enn vanlig, med vedvarende forsinkelser ved flere terminaler i nord, mens det var en nedgang de første dagene i mars», går det frem av en oppdatering onsdag.

Karl Johan Molnes om Tomra: – Hadde du fulgt ham, hadde du hatt 47 prosent avkastning. Alle andre er helt lost. 06.03.24 Karl Johan Molnes diskuterer Tomra-aksjen, som de seneste dagene har steget kraftig. – Dette her er en vanskelig aksje for oss i Norge. Det er store politiske vedtak frem i tid, ikke fossilt og vekst. Det er én analytiker fra Jeffries som har truffet. Hadde du fulgt henne, hadde du hatt 47 prosent avkastning. Alle andre er helt lost.

Kina-toll senket bilfrakt

Höegh Autoliners utmerket seg negativt med et fall på 13,5 prosent til 94 kroner.

Reuters viser onsdag til et dokument der EU-kommisjonen hevder å ha nok bevis for at kinesiske elbiler blir subsidiert. EU har åpnet opp for å ilegge midlertidige avgifter allerede i juli, selv om granskningen ventes avsluttet innen november.

– Dette kommer raskere enn ventet, og hvis det blir innført, er det klart negativt for bilfraktmarkedet, sier analytiker Erik Hovi i Nordea til Finansavisen, og viser til at Kina står for rundt 15 prosent av det globale elbilmarkedet som fraktes sjøveien. Kinas eksportvekst har drevet bilfraktratene til himmels det siste året.

«Kinesisk elbileksport har vært en av de største driverne bak det sterke markedet for bilfraktrederier, og innføringen av tariffer vil kunne potensielt svekke den sterke veksten sett til nå», skriver Clarksons Securities ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Øvrige bilfraktaksjer så også rødt. Wallenius Wilhelmsen endte ned 11,7 prosent til 89,45 kroner, mens Gram Car Carriers falt nesten 4 prosent til 209,50 kroner.

Tallfremleggere så rødt

På taperlisten finner vi Pryme, som har levert kvartalstall onsdag. Selskapet som tapte 7,6 millioner euro i fjerde kvartal har tidligere meldt om finansieringsbehov på ytterligere 8-12 millioner euro i løpet av første halvår. Aksjen falt nesten 7 prosent.

Dagens andre tallfremlegger, EAM Solar, falt 3 prosent etter sine kvartalstall.

Bare to aksjer falt mer enn nevnte Höegh Autoliners, hvorav Barramundi Group falt mest med sine nesten 26 prosent til 75 øre.

Oljeprisen trekker opp

Brent-oljen (mai-kontrakten) står onsdag ettermiddag i 83,40 dollar pr. fat, opp 1,7 prosent (1,36 dollar) hittil i dagens handel og opp fra 82,03 dollar pr. fat da børsen stengte tirsdag. WTI-oljen stiger 2,1 prosent til 79,80 dollar pr. fat.

Oljeprisene får onsdag støtte av en svakere dollar og at Saudi-Arabia har satt opp den offisielle salgsprisen (OSP) for Arab light-olje til kunder i Asia med 0,20 dollar pr. fat for april, til 1,70 dollar over Oman/Dubai-referanseprisen. Oppjusteringen var omtrent som ventet.

Samtidig bekymrer oljemarkedet seg for Kina, der tirsdagens annonserte 2024-vekstmål på 5 prosent ikke inneholdt store stimulanseplaner for å få fart på verdens nest største økonomi. Bekymringen er at veksten i den kinesiske oljeetterspørselen kan henge etter utover året.

På Oslo Børs steg Equinor 1,6 prosent til 273,10 kroner, Aker BP 1,4 prosent til 263,40 kroner og Vår Energi 1,3 prosent til 34,55 kroner.