Lettelsessukk på Wall Street

Det var en innholdsrik dag på Wall Street onsdag der markedets øyne var rettet mot kongresshøringen med USAs sentralbanksjef Jerome Powell, men også kursutviklingen i aksjen til New York Community Bank.

Under kongresshøringen sa Powell at Fed vil handle forsiktig, men bekreftet at rentekutt er på vei allerede i år.

Fed-sjefen sa videre at sentralbanken kan tillate å nærme seg rentekutt grunnet styrken i økonomien og arbeidsmarkedet. Uttalelsene kommer etter data som viste til et sterkt arbeidsmarked, der ledige stillinger steg mer enn forventet i januar, selv om økonomien skapte færre private jobber enn forventet.

På fredag vil amerikanske statistikkmyndigheter presentere hvor mange nye arbeidsplasser som ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA - ofte omtalt som månedens viktigste tall.

Volatil handel i regional bank

New York Community Bank startet handelsdagen med et fall på over 45 prosent etter en artikkel fra The Wall Street Journal som hevdet at banken ønsker å hente penger for å styrke balansen.

Rundt lunsjtider i New York ble handelen stanset i påvente av nyheter. En drøy time senere ble det kjent at Steven Mnuchins Liberty Strategic Capital, Hudson Bay Capital og Reverence Capital Partners skyter inn over 1 milliard dollar.

Mnuchin var USAs finansminister i Donald Trumps regjering fra 2017 til 2021.



I dealen vil NYCB selge og utstede aksjer til 2 dollar pr. aksje, til et samlet investeringsbeløp på 1,05 milliarder dollar.

Aksjen skjøt umiddelbart opp over 30 prosent til nær 4,2 dollar, men endte handelsdagen med en oppgang på 8,13 prosent til 3,46 dollar.

Indeksene

S&P 500 steg onsdag 0,51 prosent til 5.104,77 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,58 prosent til 16.031,54. Industritunge Dow Jones steg 0,20 prosent til 38.661,51.