New York Community Bank stuper på børs

New York Community Bank (NYCB) - banken som kjøpte Signature Bank etter kollapsen i mars 2023 - stuper 45 prosent på børsen onsdag. Rundt 12:30-tiden på Wall Street ble aksjen handelsstanset i påvente av nyheter.

Aksjen er dermed ned 80 prosent så langt i år.

The Wall Street Journal rapporterer at banken ønsker å hente penger i et forsøk på å styrke tilliten til den regionale långiveren. Det er ingen garanti for at det vil bli inngått en avtale, eller at en ville lykkes med å adressere bankens utfordringer.

Forrige måned la styreleder Alessandro DiNello fram en rekke alternativer banken kunne gjennomføre for å styrke balansen, inkludert salg av eiendeler fra samtlige ikke-kjernevirksomheter.

Banken har også vurdert å ty til finansielle instrumenter som ville dele risikoen på selskapets lån med eksterne investorer, sa personer kjent med saken.

Avisen rapporterer at det har vært utfordrende å finne kjøpere, hvertfall til priser som vil gjøre en avtale lønnsom.

Myndighetene har også uttrykt reservasjoner til banker som gjør overføringer av kredittrisiko da dette kan føre til tap utenfor det regulerte banksystemet.