Kutter bonusen med over 10 prosent

Deutsche Banks investment banking-avdeling reduserer bonuspotten med mer enn 10 prosent etter en nedgang i avtaler og lavere omsetning i fjor, ifølge Bloomberg.

Ansatte i M&A-avdelingen (fusjoner og oppkjøp, journ.anm.) skal ha fått de største bonuskuttene, ifølge kildene til avisen.

Inntektene ved investeringsbanken falt med 9 prosent i fjor, ledet av en nedgang på 38 prosent i rådgivningsvirksomheten og 11 prosent lavere inntekter fra trading.

En talsperson for Deutsche Bank avslo å kommentere saken til Bloomberg.

Den tyske långiveren advarte i januar om at bonuser for fjoråret ville gjenspeile et vanskelig marked for investeringsbanken. Bonus «vil gjenspeile prestasjonene», sa Deutsche Banks finansdirektør James von Moltke i januar, og fortsatte: «som en har sett i flere områder av investeringsbankvirksomheten, spesielt i 2023, har det vært et utfordrende marked."