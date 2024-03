Kriserammet bank henter milliarder

Steven Mnuchins Liberty Strategic Capital, Hudson Bay Capital og Reverence Capital Partners skyter inn over 1 milliard dollar i den kriserammede regionale banken, New York Community Bancorp (NYCB).

Mnuchin var USAs finansminister i Donald Trumps regjering fra 2017 til 2021.



Liberty vil investere 450 millioner dollar, Hudson Bay 250 millioner dollar og Reverence 200 millioner dollar som en del av transaksjonen.

I forbindelse med avtalen vil NYCB redusere styret til ni medlemmer, og legge til nye direktører, inkludert Mnuchin og Joseph Otting.

– Når vi vurderte denne investeringen var vi oppmerksomme på bankens kredittrisikoprofil. Med en investering på 1 milliard dollar, mener vi nå at vi har tilstrekkelig kapital dersom reservene må økes i fremtiden for å bli lik eller over dekkingsgraden til andre banker, sa Steven Mnuchin i en uttalelse.

I dealen vil NYCB vil selge og utstede aksjer til 2 dollar pr. aksje, samt en serie med konvertible preferanseaksjer med en konverteringspris på 2 dollar, til et samlet investeringsbeløp på 1,05 milliarder dollar.

Sliter økonomisk

New York Community Bank - banken som kjøpte Signature Bank etter kollapsen i mars 2023 - stupte over 45 prosent på børsen onsdag. Rundt 12:30-tiden på Wall Street ble aksjen handelsstanset i påvente av nyheter.

The Wall Street Journal rapporterte da at banken ønsker å hente penger i et forsøk på å styrke tilliten til den regionale långiveren.

Forrige måned la styreleder Alessandro DiNello fram en rekke alternativer banken kunne gjennomføre for å styrke balansen, inkludert salg av eiendeler fra samtlige ikke-kjernevirksomheter.

Banken vurderte også å ty til finansielle instrumenter som ville dele risikoen på selskapets lån med eksterne investorer, sa personer kjent med saken. Myndighetene uttrykte derimot reservasjoner til banker som gjør overføringer av kredittrisiko da dette kan føre til tap utenfor det regulerte banksystemet.