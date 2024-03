Foto: Iván Kverme

Gjestekommentar: Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom Handelsbanken

Kritikken mot Norges Banks rentesetting har vært av det harde slaget, og det var nok ikke uten grunn at sentralbanksjefen brukte store deler av årstalen til å forsvare eget handlingsmønster. Rent umiddelbart er det ikke vanskelig å se at sentralbanksjef Ida Wolden Bache har gode kort på hånden – inflasjonen er nemlig på vei ned, og arbeidsmarkedet er fremdeles sterkt. Men Norges Bank vil likevel ikke klare å overbevise sine argeste kritikere. De vil fortsatt insistere på at den høye inflasjonen er et importert fenomen. Forlengelsen av det argumentet er at Norges Bank kunne ha droppet en god del av renteøkningene.

Mon det. Jeg tror de samme kritikerne undervurderer faren ved at Norges Bank hadde tatt for lett på det importerte prissjokket.

Krevende andrerundeeffekter

Både LO og Norges Bank synes å være enige om at den høye inflasjonen opprinnelig startet som et importert fenomen. Men vi er forbi denne fasen nå, og det er heller andrerundeeffektene som bekymrer sentralbanken. Ikke minst fikk kronekursen seg noen reale kilevinker det siste året. Det har for det første forlenget perioden med høy importert prisvekst her hjemme. Men via frontfagsmodellen har det også smittet mer over til lønnsdannelsen, og dermed sørget for at høy lønnsvekst nå bidrar mer til den fortsatt høye prisveksten her hjemme.

Da nærmer jeg meg også poenget: Kritikerne av Norges Bank vil hevde at også kronekursen er helt utenfor Norges Banks kontroll. Dersom kronekursen er eksogent gitt, vil også inflasjonssjokk som her er beskrevet, dø ut av seg selv etter at priser og lønninger er justert opp til et varig høyere nivå.