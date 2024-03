I Japan faller Nikkei 0,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,3 prosent og trekker seg med det bort fra ferske rekorder tidligere i handelsøkten.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,6 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,2 prosent.

I India faller Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,4 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,1 prosent.

Kinesisk makro

Kinas handelsbalanse viste et overskudd på 125,2 milliarder dollar i januar og februar 2024, opp fra 103,8 milliarder samme periode året før. Økonomer hadde ventet et overskudd på 103,7 milliarder dollar, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

Eksporten, målt i dollar, steg med 7,1 prosent på årsbasis i perioden, mot en ventet oppgang på 1,9 prosent. Importen var opp 3,5 prosent i januar/februar, mot en ventet oppgang på 1,5 prosent. I desember 2023 steg eksporten 2,3 prosent på årsbasis, mens importen økte 0,2 prosent.

Hong Kong-noterte aksjer i det kinesiske e-handelsselskapet JD.com steg med over 8 prosent etter at det publiserte bedre enn forventet resultat for fjerde kvartal og annonserte en tilbakekjøpsplan på opptil 3 milliarder dollar.

Kinas råoljeimport var 10,7 millioner fat pr. dag i januar og februar 2024, opp 3,3 prosent fra samme periode året før. Sammenlignet med desember var imidlertid importen ned fra 11,39 millioner fat pr. dag.

I 2023 toppet Kinas råoljeimport ut i august på 12,4 millioner fat pr. dag, som var nest høyeste registrert noensinne. Etter dette har det vært noe volatilitet i månedlige data, med den generelle trenden har vært mot lavere import. Spørsmålet for oljemarkedet nå er om økningen i Kinas råoljeimport de to første månedene i år på årsbasis er viktigere enn den fallende trenden, skriver Reuters.

Kinas jernmalmimport var 209,45 millioner tonn i januar og februar 2024, opp 8,1 prosent fra samme periode året før. Det månedlige gjennomsnittet for årets to første måneder var 104,7 millioner tonn, sammenlignet med månedlig snitt på 98,4 millioner tonn i 2023. I desember 2023 var importen 100,9 millioner tonn.

Kinas stålprodukteksport var opp 32,6 prosent til 15,9 millioner tonn i januar-februar på årsbasis, mens stålimporten var ned 8,1 prosent.

Videre melder Reuters at Kinas kullimport steg 23 prosent i januar-februar 2024 fra samme periode året før, til 74,5 millioner tonn.