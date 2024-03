Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Høyt på vinnerlisten merker vi oss også SAS, der turbulensen fortsetter. Etter å ha toppet taperlisten med et fall på 17 prosent tirsdag, lettet den onsdag 15,5 prosent til 5,2 øre – til tross for at aksjen har null verdi.

Norse Atlantic steg 2,6 prosent etter dagens trafikktall som viste dobling i trafikken målt i inntektsgivende passasjerkilometer i februar.

For øvrig blant de mest omsatte klatret Borr Drilling 3,8 prosent til 66,15 kroner etter at styreleder Tor Olav Trøim økte eksponeringen i riggselskapet.

Trøim holdt for øvrig åpningsforedraget på den årlige energi- og shippingkonferansen hos DNB Markets, der han hevdet at denne shipping-oppturen vil bli «mye bedre» enn den forrige.

– Vi har et kjempeår foran oss, sier Trøim til Finansavisen om USA-noterte Golar LNG, der han er storeier.

Tomra korrigerte ned 6 prosent til 136,65 kroner etter gårsdagens oppgang på mer enn 12 prosent trigget av EU-meldingen om at pant skal bli obligatorisk fra 2029.

Höegh Autoliners utmerket seg negativt med et fall på 13,5 prosent til 94 kroner.

Reuters viser onsdag til et dokument der EU-kommisjonen hevder å ha nok bevis for at kinesiske elbiler blir subsidiert. EU har åpnet opp for å ilegge midlertidige avgifter allerede i juli, selv om granskningen ventes avsluttet innen november.

– Dette kommer raskere enn ventet, og hvis det blir innført, er det klart negativt for bilfraktmarkedet, sier analytiker Erik Hovi i Nordea til Finansavisen, og viser til at Kina står for rundt 15 prosent av det globale elbilmarkedet som fraktes sjøveien. Kinas eksportvekst har drevet bilfraktratene til himmels det siste året.

«Kinesisk elbileksport har vært en av de største driverne bak det sterke markedet for bilfraktrederier, og innføringen av tariffer vil kunne potensielt svekke den sterke veksten sett til nå», skriver Clarksons Securities ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

Øvrige bilfraktaksjer så også rødt. Wallenius Wilhelmsen endte ned 11,7 prosent til 89,45 kroner, mens Gram Car Carriers falt nesten 4 prosent til 209,50 kroner.

På taperlisten finner vi Pryme, som har levert kvartalstall onsdag. Selskapet som tapte 7,6 millioner euro i fjerde kvartal har tidligere meldt om finansieringsbehov på ytterligere 8-12 millioner euro i løpet av første halvår. Aksjen falt nesten 7 prosent.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

Cambi: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Envipco Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Energeia

Resultat pr. 1. kv.:

SAS: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 10.00

Årsrapport:

2020 Bulkers, Aasen Sparebank, Pareto Bank, SpareBank 1 Østfold Akershus, Sparebank 68 grader nord, Sparebanken Møre

Makro:

Norge: Industriproduksjon januar, kl. 08.00

Australia: Handelsbalanse januar, kl. 01.30

Kina: Handelsbalanse jan-feb, kl. 04.00

Sveits: Arbeidsledighet februar, kl. 07.45

Danmark: Industriproduksjon januar, kl. 08.00

Finland: Handelsbalanse januar, kl. 08.00

Sverige: Boligpriser februar, kl. 08.00

Tyskland: Industriordrer januar, kl. 08.00

UK: Halifax boligpriser februar, kl. 08.00

Island: Handelsbalanse februar, kl. 10.00

USA: Challenger jobbkutt februar, kl. 13.30

ØMU: ESB rentebeslutning kl. 14.15, pressekonf. kl. 14.45

Canada: Handelsbalanse januar, kl. 14.30

USA: Handelsbalanse januar, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Høring med Fed-sjef Powell i Senatet, kl. 16.00

Annet:

SAS: Trafikktall februar, kl. 11.00

DNB Energy & Shipping-konferanse, Oslo

North Atlantic Seafood Forum, Bergen

Offshore Norge årskonferanse, Oslo

Ordinær generalforsamling:

Standard Supply, Treasure