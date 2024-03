(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner i rødt torsdag. En time etter handelen startet står hovedindeksen ned 0,25 prosent til 1.270,81.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er torsdag ned 0,6 prosent til 82,47 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,6 prosent til 78,69 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,21 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Spørsmålet for oljemarkedet nå er om økningen i Kinas råoljeimport de to første månedene i år på årsbasis er viktigere enn den fallende trenden, skriver Reuters.



I 2023 toppet Kinas råoljeimport ut i august på 12,4 millioner fat pr. dag, som var nest høyeste registrert noensinne. Etter dette har det vært noe volatilitet i månedlige data, med den generelle trenden har vært mot lavere import.

Ferske tall viser nå at Kinas råoljeimport var 10,7 millioner fat pr. dag i januar og februar 2024, opp 3,3 prosent fra samme periode året før. Sammenlignet med desember var imidlertid importen ned fra 11,39 millioner fat pr. dag.

Ultimatum for Ultimovacs

INITIUM-studien til Ultimovacs møtte ikke primært endepunkt om å forlenge progresjonsfri overlevelse etter 18 måneders oppfølging av pasienter.

Videre viste vurderingen av sekundære endepunkter ingen forskjell i total overlevelse og objektiv responsrate mellom de som er behandlet og kontrollgruppene. UV1-vaksinen opprettholdt sin positive sikkerhetsprofil med lignende sikkerhet og toleranse som observert i kontrollgruppen.

– Ultimovacs satte en veldig høy list for UV1 ved å sammenligne den med kombinasjonen av ipilimumab og nivolumab. Likevel er vi skuffet over at UV1 ikke førte til ytterligere klinisk nytte for disse pasientene med senfasemelanom i INITIUM-studien, sier Chief Medical Officer Jens Bjørheim.