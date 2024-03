Straffes knallhardt på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 16.142,57 poeng mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 38.868,66 poeng. S&P 500 stiger 0,6 prosent til 5.135,34 poeng.

Oppdatert klokken 18.15: Etter nesten tre timers handel har Nasdaq-indeksen gått opp 1,4 prosent, S&P 500 er opp 1,0 prosent mens Dow Jones kan vise til en oppgang på 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,08 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,5 prosent til 14,26.

Victoria’s Secret

Victoria’s Secret stuper 27,2 prosent etter at selskapet gikk ut med en skuffende guiding for første kvartal og hele 2024. Victoria’s Secret forventer å omsette for seks milliarder dollar i år, mens analytikeren forventet en omsetning på 6,2 milliarder dollar, ifølge CNBC. Guidingen for justert driftsresultat var også lavere enn ventet.

Makro

217.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 2. mars, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 215.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger (continuing claims) var 1.906.000 pr. 24. februar. På forhånd var det ventet en måling på 1.889.000.

Onsdag gjentok sentralbanksjef Jerome Powell budskapet om at renten skal ned. Han understreket også at sentralbanken ikke har hastverk før den er mer overbevist om at inflasjonen er varig på vei mot målet.

«Uttalelsene fra Powell var altså som ventet, og i tråd med hva vi også har hørt fra øvrige Fed-representanter i det siste. I dagens situasjon kan det også se ut til at tall og uttalelser som ikke er verre enn fryktet, tolkes som "gode" nyheter», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) holdt torsdag styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Innskuddsrenten forblir også på 4,0 prosent og den marginale utlånsrenten på 4,75 prosent, noe som var i tråd med forventningene til så og si alle analytikerne.

Etter ti strake rentemøter med heving har ESB dermed sittet stille i båten fire møter på rad.