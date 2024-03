Elendige nyheter torpederte aksje

Torsdag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 1.274,52 poeng, tilnærmet uforandret fra dagen før. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,45 dollar, ned 0,7 prosent. Equinor falt 1,3 prosent til 269,55 kroner, mens Aker BP gikk ned 0,8 prosent til 261,20 kroner.

INITIUM-studien til Ultimovacs møtte ikke primært endepunkt om å forlenge progresjonsfri overlevelse etter 18 måneders oppfølging av pasienter. Videre viste vurderingen av sekundære endepunkter ingen forskjell i total overlevelse og objektiv responsrate mellom de som er behandlet og kontrollgruppene.

– Alle involverte er ganske skuffet i dag. Vi hadde virkelig tro på at denne studien skulle vise en forskjell, sier konsernsjef Henrik Schüssler i Gjelsten Holding til Finansavisen. Ultimovacs-aksjen stupte hele 92,7 prosent før den sluttet på 8,70 kroner.

CodeLab Capital falt 3,9 prosent til 1,25 kroner etter en oppgang på 200 prosent på AI-nyheter onsdag.

– Vi har vært veldig forsiktige med å annonsere nyheter underveis siden det er først nå vi er fornøyd med produktet, sier CodeLab-sjef Kristian Ikast til Finansavisen.

SAS fikk et resultat før skatt på minus 1,07 milliarder svenske kroner i sitt regnskapsmessige første kvartal, sammenlignet med 2,45 milliarder kroner i samme periode i fjor. I løpet av torsdagens handel falt aksjen 18,1 prosent til 0,04 kroner.

Cambi leverte omsetningsrekord i fjerde kvartal. EBITDA skuffet og endte på 59 millioner av en omsetning på 294 millioner kroner. Analytikerne i DNB Markets ventet inntekter på 259 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 72 millioner. Aksjen falt 6,2 prosent og sluttet på 16,60 kroner.

Höegh Autoliners meldte om en nettofraktrate på 80,90 dollar pr. kubikkmeter for februar, noe som var 5,3 prosent lavere enn både nettorate for januar og ABG Sundal Colliers forventinger for første kvartal. Volumene for februar kom inn på 1,1 millioner kubikkmeter, 5,7 prosent lavere enn meglerhusets estimat. Aksjen falt 3,1 prosent til 91,10 kroner.