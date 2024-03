Ny måned, nytt Fredriksen-utbytte

NorAm Drillings 11 borerigger oppnådde i februar 26.400 dollar i gjennomsnittlig dagrate og en utnyttelse på 90 prosent, går det frem av en børsmelding torsdag.

I januar var snittraten 26.300 dollar og utnyttelsen 90 prosent.

Pr. 7. mars var rundt 82 prosent av tilgjengelige riggdager i mars kontraktsfestet til 26.400 dollar i snittrate. Ordrereserven utover februar er på rundt 19 millioner dollar, med en snittrate på rundt 26.500 dollar pr. dag.

10 av 11 rigger er nå under kontrakt og i arbeid. To rigger ventes å bli løst fra sin kontrakt i mars 2024 som følge av at operatøren fusjonerer, og riggen markedsføres aktivt. Selskapet holder ledige rigger varme, og venter at aktiviteten tar seg opp senere i 2024.

Styret har også tirsdag godkjent et kontantutbytte på 2,2 millioner dollar (0,05 dollar pr. aksje) for mars, uendret fra både februar og januar.

John Fredriksens investeringsselskap Geveran Trading er klart største aksjonær i NorAm Drilling, med 48,3 prosent av aksjene.

Aksjen er ned 8,5 prosent hittil i år, og 40 prosent de siste 12 månedene. Aksjonærene har imidlertid mottatt utbytter hver måned siden selskapet ble børsnotert i september 2022