Ellers steg Amazon steg 1,9 prosent mens Alphabet la på seg 2,3 prosent. Microsoft steg 1,8 prosent.

Meta bikket ny all-time high intradag på $519.85. Aksjen stengte i $512.30, opp 3,3 prosent

Andre aksjer

Danske Novo Nordisk kunne vise til positive Fase 1-resultater tilknyttet den nye slankemedisinen amycretin. Det gjorde aksjonærene 8,9 prosent tykkere.

Farmasøyt-konkurrenten Eli Lilly fikk først en smell av den danske gladmeldingen, men hentet seg inn igjen og la på seg 0,2 prosent for dagen

Victoria’s Secret ble avkledd med hele 29,7 prosent etter at selskapet gikk ut med en skuffende guiding for første kvartal og hele 2024. Undertøysprodusenten forventer å omsette for seks milliarder dollar i år, mens analytikeren forventet en omsetning på 6,2 milliarder dollar, ifølge CNBC. Guidingen for justert driftsresultat var også lavere enn ventet.

New York Community Bank har vært en berg-og-dal-bane på børs de seneste dagene. Aksjen startet gårsdagen med et fall på over 45 prosent, før det ble kjent at nye investorer, med eks-finansminister Steven Mnuchin i spissen, vil skyte inn over 1 milliard dollar. Aksjen skjøt umiddelbart opp over 30 prosent og endte handelsdagen med en oppgang på 8 prosent. Torsdag var aksjen langt roligere, men den kriserammede banken steg fremdeles 5,6 prosent.

Olje

Oljeprisen gikk ned torsdag. Et fat nordsjøolje er ved stengetid ned 0,16 prosent til 82,83 dollar, mens amerikansk råolje er ned 0,29 prosent til 78,90 dollar.

Oljeprodusentene Chevron steg 0,8 prosent, mens ConocoPhilips steg 0,6 prosent. ExxonMobil gikk opp 0,5 prosent.

Krypto

Bitcoin passerte 69.000 dollar tidligere denne uken, men falt raskt ned til 62.000 dollar. Siden da er mye av nedgangen hentet inn igjen. Kl 22 torsdag står Bitcoin i 67.310 dollar, opp 0,2 prosent.

Ellers er Ethereum opp 0,6 prosent, mens XRP stiger 3,1 prosent.