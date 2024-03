Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 8. mars

Bakkejord-familien er Norges beste gründerfamilie. Edvard Bakkejord gjorde en kule på Forenede Økonomer, og sønnen Erik det samme på Stepstone. Familiens seneste pengemaskin er imidlertid den beste.

De har nå gjort opp regnskapet til IT-selskapet Intility, som viser at omsetningen suste opp til 1,37 milliarder kroner i fjor. Bunnlinjen viser 203 millioner før skatt.

Ultimovacs stupte 93 prosent på børs torsdag etter nedslående studieresultater for selskapets kreftvaksine. Blant biotekselskapets mange kjente investorer hadde Bjørn Rune Gjelsten det største papirtapet – på over 700 millioner kroner.

Henrik Schüssler, toppsjef i Gjelsten Holding, sier de er skuffet, og at resultatene var svært overraskende. De hadde virkelig tro på denne studien, sier han.

Vedgründer Trond Fjørtoft har begjært oppbud i selskapet Fyring, tidligere kjent som Norsk Ved. Strømsjokk satte fyr på etterspørselen for det Fjørtoft kalte «Uber for ved», men så stoppet alt opp.

Fjørtoft sier det blir et enormt tap, men at det er hans ansvar. Han forklarer at han har tatt feil beslutninger, og at han ikke kan skylde på markedet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om striden om vindkraftverkene på Fosen, som nå er avgjort.

Reindriftssamene i Nord-Fosen siida skal få 7 millioner kroner årlig frem til og med 2043. I tillegg skal staten skaffe nye vinterbeiter for Nord-Fosen og Sør-Fosen. Det er godt forhandlet, skriver Hegnar.

