Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Nordnet tror Oslo Børs åpnet opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

«Oppløftende uttalelser om renten fra Jerome Powell (Federal Reserve) og Christine Lagarde (ECB) bidro til et solid børsløft både i Europa og USA i går. Investorer priser nå inn en økt sannsynlighet for rentekutt i de to største økonomiske regionene til sommeren», bemerker analytiker Roger Berntsen.

Asia

Rentekuttene trenger ifølge Fed-sjefen ikke å være langt unna. Uttalelsene sender Asia-børsene opp – og Australia til ny all-time high.

I Tokyo stiger Nikkei 0,2 prosent til 39.663,99, og den bredere Topix-indeksen 0,3 prosent til 2.725,93.

I Kina er large cap-indeksen CSI 300 uendret, mens Shanghai Composite er opp 0,2 prosent. I Hongkong stiger Hang Seng 1,4 prosent.

Ellers i regionen klatrer Kospi-indeksen i Sør-Korea 1,1 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia avanserte mer enn prosenten til ny sluttrekord på 7.847. Dette var tredje dag på rad med oppgang.

«Det er naturlig å anta at den positive stemningen i Asia vil påvirke investorene i Europa i dag, inkludert i Norden. Med unntak av den finske børsen, ligger de andre nordiske børsene nær all-time high», sier Nordnet-analytikeren.

Les hele Asia-kommentaren her.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen omsettes fredag morgen for 83,43 dollar fatet, opp 0,6 prosent i dagens handel. Det er opp nøyaktig én dollar fra stengetid på Oslo Børs torsdag.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 79,57 dollar fatet.

Wall Street

Tirsdag styrket Nasdaq seg med 1,51 prosent til 16.273,38. S&P 500 gikk opp 1,03 prosent til 5.157,34. Dow Jones steg 0,34 prosent til 38.791,21.

Med det stengte S&P 500 på sitt høyeste nivå noensinne. Både S&P 500 og Nasdaq er nå tilbake i all-time high territorier, med intradag-topper på henholdsvis 5,165.62 og 16,309.02.

Danske Novo Nordisk kunne vise til positive Fase 1-resultater tilknyttet den nye slankemedisinen amycretin. Det gjorde aksjonærene 8,9 prosent tykkere.

Victoria’s Secret ble avkledd med hele 29,7 prosent etter at selskapet gikk ut med en skuffende guiding for første kvartal og hele 2024. Undertøysprodusenten forventer å omsette for seks milliarder dollar i år, mens analytikeren forventet en omsetning på 6,2 milliarder dollar, ifølge CNBC. Guidingen for justert driftsresultat var også lavere enn ventet.

Les hele USA-kommentaren her.

Oslo Børs

Torsdag sluttet hovedindeksen på Oslo Børs på 1.274,52 poeng, tilnærmet uforandret fra dagen før.