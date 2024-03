Tiril Støle om faren: – Han sa bare at han var en vanlig aksjemegler

Tiril Støle: – Én enkeltaksje? Da vil jeg trekke frem en av de vi har mye av i fondet

Tiril Støle er datter av en av Norges rikeste menn, men har likevel valgt å skape en karriere utenfor farens Pareto-konsern. Etter å ha fullført skolegangen har hun gått gradene fra å være aksjeanalytiker i SpareBank 1 Markets til forvaltningsassistent, til nå å styre sitt eget fond i Storebrand. Støle forteller om hvilke aksjer hun har troen på, hvordan rentene slår for vekstselskaper og hvorfor Schibsted er en stor del av porteføljen. Hun har også en formening om hva q4-tallene har gitt oss, og ikke minst om prisingen av Oslo Børs er på et anstendig nivå, eller om det kan komme en nedtur. I tillegg får vi høre hvordan det var å vokse opp med en far som var sentral i finans og hvorfor hun sklir på akebrett fra Gaiastova på Hafjell. Dette og mye mer kan du høre på den rykende ferske episoden med programleder Olav Gram Degnes i Aksjepodden.