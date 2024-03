Ny Rivian, Ultimovacs-flukt og Danske Bank-forvalter om rentejakt

08.03.2024 – Vi merker at folk jakter på et alternativ til bankenes innskuddsrenter, sier Jacob Børs Lind som leder renteforvaltningen i Danske Invest. Mer om det hvorfor aksjekommentator Karl Johan Molnes mener Kjetil Jansrud bør ringe shorterne i Colorado etter Ultimovacs-kollapsen og hva vi synes om Rivians nye el-SUV blir det mer om her.