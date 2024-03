Gevinstsikring etter torsdagens rally

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 16.307,72 poeng mens Dow Jones er tilnærmet uforandret på 38.792,88 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 5.162,15 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,09 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,9 prosent til 14,02.

Makro

Antall sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i USA økte med 275.000 personer i februar, godt over forventningene på 200.000. Samtidig faller lønnsveksten mer enn ventet, til 0,1 prosent, noe som gir en årsvekst på 4,3 prosent, ned fra 4,5 prosent. Dessuten øker ledigheten mer enn ventet, fra 3,7 til 3,9 prosent.

Eli Lilly/Novo Nordisk

De amerikanske legemiddelmyndighetene utsetter beslutningen om å godkjenne Eli Lillys Alzheimers-medisin. Ifølge Financial Times var det ventet at legemiddelmyndighetene skulle gi Eli Lily tommelen opp denne måneden. Aksjen faller 0,2 prosent.

Torsdag kunne den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk kunngjøre at fase 1-studien av slankepillen amycretin utløste over 13 prosent vekttap hos deltakerne etter 12 uker. Nyheten sendte aksjen opp ni prosent, og selskapet inntok plassen som verdens 12. største målt i børsverdi med en prising på over 600 milliarder dollar. Kort tid etter at handelen tok til på New York-børsen fredag faller aksjen 1,5 prosent.

Rentekutt

Roger Berntsen i Nordnet understreker at koordinerte rentekutt fra Fed og ECB kan spille en viktig rolle i å stimulere til økonomisk vekst og stabilisere finansmarkeder fremover.

«Oppløftende uttalelser om renten fra Jerome Powell (Federal Reserve) og Christine Lagarde (ECB) bidro til et solid børsløft både i Europa og USA i går. Både S&P 500 (+1 prosent) og Nasdaq Composite (+1,5 prosent) steg til nye rekordhøyder. Investorer priser nå inn en økt sannsynlighet for rentekutt i de to største økonomiske regionene til sommeren», skrev Berntsen i fredagens morgenrapport.