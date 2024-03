Folketrygdfondet flagger i Norwegian

På ukens siste handelsdag kjøpte Folketrygdfondet 5 millioner aksjer i Norwegian, ifølge en flaggemelding. Med dagens sluttkurs på 17,11 kroner tilsvarer det en transaksjonsverdi på 85,50 millioner kroner. Det fremkommer imidlertid ikke hvilken kurs fondet kjøpte aksjene for.

Etter kjøpet har Folketrygdfondet netto 52.732.100 aksjer, tilsvarende 5,48 prosent av aksjene i selskapet. Norwegian-aksjen har steget nesten 60 prosent i år, mye takket være selskapets solide kvartalsrapport.

Norwegian klinket til i det som historisk sett pleier å være et dårligere fjerde kvartal for flyselskaper, og leverer et driftsresultat på 328 millioner kroner. I tillegg meldte selskapet om utbytte på 0,60 kroner per aksje, enten på konto eller i fond.