Nordea-topp frykter bieffekt av kvinnekrav og Hydros batterisatsing vil erobre Europa

08.03.2024 – Det finnes bedrifter som ikke lar deg kombinere fast jobb med styreverv, sier Marte Kopperstad, leder for Nordea Private Banking i Norge. Hun oppfordrer norske bedrifter til å forberede seg i god tid til de nye kjønnskravene som vil gjelde fra neste år og advarer om noen uønskede bieffekter. Vi skal også høre mer om batterigjenvinning, for Hydros satsing med svenske Northvolt går for fullt i Fredrikstad og toppsjef Ole-Christen Enger sikter seg nå inn mot en ekspansjon i Europa i et marked som er ventet å vokse enormt fremover.