Meta bikket ny all-time high intradag på $519.85 torsdag, og gjentok bragden fredag med all-time high intradag på $523.57. Aksjen snublet imidlertid i etterkant, og endte dagen ned 1,2 prosent.

Ellers falt Amazon 0,8 prosent mens Alphabet steg 0,8 prosent. Microsoft falt 0,7 prosent.

Andre aksjer

Torsdag kunne den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk kunngjøre at fase 1-studien av slankepillen amycretin utløste over 13 prosent vekttap hos deltakerne etter 12 uker. Nyheten sendte aksjen opp 9 prosent torsdag, og selskapet inntok plassen som verdens 12. største målt i børsverdi med en prising på over 600 milliarder dollar.

Fredag ble det kjent at de amerikanske legemiddelmyndighetene har godkjent Wegovy-medisinen til Novo Nordisk som behandling for å redusere risikoen for alvorlige kardiovaskulære sykdommer hos personer med fedme. Godkjennelsen vil gjøre medisinen langt mer tilgjengelig på det amerikanske markedet, blant annet ettersom medisinen nå kan bli dekket av helseforsikringen til den gjengse amerikaner.

Investorene var i gevinstsikringshumør etter gårsdagens sterke oppgang, og aksjen falt 1,6 prosent fredag.

Det er ikke bare danskene som er i fokus hos det amerikanske legemiddelmyndighetene, som fredag valgte å utsette beslutningen om å godkjenne Alzheimers-medisin til Eli Lilly. Ifølge Financial Times var det ventet at legemiddelmyndighetene skulle gi Eli Lily tommelen opp denne måneden. Aksjen falt 2,3 prosent.

Ellers steg klesbutikkjeden Gap med pene 7 prosent etter sterke kvartalstall, der selskapet knuste forventet inntjening per aksje.

Kriserammede New York Community Bank har vært en berg-og-dal-bane på børs de seneste dagene. Onsdag gikk aksjen fra en nedgang på 45 prosent til en oppgang på 30 prosent. Torsdag steg den kriserammede banken nye 5 prosent, mens fredag falt aksjen 6 prosent.

Olje

Oljeprisen hadde en tung dag fredag, etter å ha startet dagen med oppgang. Oppgangen kom blant annet av en midlertidig driftsstans i rørledningen Keystone XL.

Ved stengetid er et fat nordsjøolje er ned 1,27 prosent til 81,91 dollar, mens amerikansk WTI-olje er ned 1,36 prosent til 77,86 dollar.

– Vi forventer at oljemarkedene forblir stramme på kort sikt, hjulpet av produksjonskutt fra Opec+ og bedre enn ventede forbrukstall denne uken fra USA og Kina, sier investeringsstrateg Han Zhong Liang i Standard Chartered. Banken ser WTI-oljen i 80 dollar i løpet av de neste tre månedene.

De største oljeprodusentene endte alle i grønt fredag. Chevron steg 0,2 prosent, mens ConocoPhilips steg 0,4 prosent. ExxonMobil gikk opp 0,8 prosent.

Krypto

Bitcoin passerte for første gang 70.000 dollar fredag, etter å ha nådd nye høyder tidligere denne uka. Kursen har imidlertid svingt mye, og var på et tidspunkt nede i 66.000 dagen. Kl 22 torsdag står Bitcoin i 69.220 dollar, opp 2 prosent for dagen

Ellers er Ethereum opp 0,5 prosent, mens XRP faller 2 prosent.