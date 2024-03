Aksjemarkedet i USA har vært sterkt det siste året, mye takket være teknologiselskaper som flyr høyt på kunstig intelligens.

«Magnificent seven» er en samlebetegnelse på de syv ledende teknologiaksjene Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla. Etter over et år med AI-eufori bidro disse til å løfte Nasdaq til ny all time high forrige uke.

«Det europeiske markedet har havnet i skyggen av den sterke utviklingen blant de store amerikanske teknologiselskapene» kommenterer Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en ukesrapport.

Strategene sikter til at Europa har det de mener er en ekvivalent av både Nvidia og «Magnificent seven».

«GRANOLAS er en sterk drivkraft i det europeiske markedet», skriver de.

Helse dominerer i Europa

Ifølge strategene er «GRANOLAS» en samlebetegnelse på de europeiske selskapene GSK, Roche, ASML, Novo Nordisk, Nestlé, Novartis, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP og Sanofi.

«Disse selskapene kjennetegnes av bred global eksponering, sterke balanser og ikke minst sterk utvikling over de siste årene. Teknologi er representert i denne gruppen også, med det nederlandske selskapet ASML, som leverer teknologi for produksjon av halvledere» kommenterer Bruce og Bernhardsen.

Blant «GRANOLAS»-aksjene er det helsesektoren som er den store driveren med Novo Nordisk i spissen.

Torsdag kunne den danske legemiddelprodusenten kunngjøre at fase 1-studien av slankepillen amycretin utløste over 13 prosent vekttap hos deltagerne etter 12 uker, og aksjen reagerte med å stige 8 prosent til all-time high. Etter den kraftige oppgangen er det danske selskapet nå det største selskapet i Europa, målt i markedsverdi.

Strategene poengterer at «GRANOLAS»-aksjene ikke klarte å holde følge med oppgangen til teknologiaksjene i fjor, mye grunnet et svakt 2022 for teknologi. Nå har det derimot snudd.

«I år har de to utviklet seg relativt likt - knallsterkt», sier strategene.