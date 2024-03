Christen Sveaas bør feie for egen dør

Debattinnlegg: Gudmund Joar Bratrud, siviløkonom, statsautorisert revisor emeritus

Kistefos, med Christen Sveaas i spissen, krevde en alternativ refinansieringsplan i Solstad Offshore, slik at alle aksjonærene kunne sikres likebehandling. Dette fikk han ikke, og vurderer nå å reise søksmål mot styremedlemmer og konsernsjef.

Kjell Inge Røkke, Eksfin og DNB fastholder å gi gaver til Røkke på bekostning av hel- og halvstatlige Eksfin og DNB samt alle øvrige aksjonærer i Solstad Offshore.

Verdsettelsen av Solstad-flåten er lavere enn reelle verdier. Dette spiller ingen rolle dersom alle aksjonærene likebehandles og får delta videre med uendret eierandel, men med det opplegget som nå er vedtatt fører dette til utvanning for alle andre enn Røkke.

DOF gjennomførte en lignende restrukturering med masse støy, og der ble de gamle eierne nullet. Børsverdien av egenkapitalen i DOF er nå over 12 milliarder kroner. Dette er trolig langt mer enn den gjelden som ble konvertert til egenkapital, og i så fall ser vi i etterpåklokskapens klare lys at aksjene ikke burde ha vært nullet for minoritetsaksjonærene.

Dette ville være spesielt interessant nå etter at Christen Sveaas har stått frem som minoritetsaksjonærenes gode talsmann

Felles for begge disse sakene er at det er de vanlige aksjonærene som påføres unødvendig store tap, og det er prisverdig at Christen Sveaas stiller seg i spissen for å få en mer rettferdig løsning for seg selv og alle de mindre aksjonærene i Solstad Offshore.

Men Christen Sveaas er ikke alltid å finne på minoritetsaksjonærenes side, og han går heller ikke av veien for å berike seg på de øvrige aksjonærenes bekostning.

28. juli 2003 gikk Sveaas til tvangsutløsning av minoritetsaksjonærene i Western Bulk Shipping, og hevdet at selskapets verdijusterte egenkapital var negativ. Likevel tilbød han 1 krone for hver av de 226.300 aksjene til de gjenstridige minoritetsaksjonærene. Det samlede innløsningsbeløpet ble opplyst at var satt inn på en særskilt konto i Nordea i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjeloven.

Etter dette har det ikke vært noen form for fruktbar eller konstruktiv dialog. Jeg kunne få komme på kontoret til Kistefos og snakke med en dame som kunne fortelle meg hva Kistefos mente, men som ikke var interessert i å høre hva jeg mente, og heller ikke hadde fullmakt til å diskutere forlik.

Hvem de andre tvangsutløste minoritetsaksjonærene i Western Bulk Shipping var, har jeg aldri fått opplyst, heller ikke om de har inngått forlik eller akseptert og fått oppgjør. Jeg kjenner heller ikke til om det har vært avholdt skjønn for noen, for sånt blir man neppe gjort oppmerksom på.

Jeg har i andre sammenhenger forsøkt å minne personer i Kistefos-systemet på saken, uten å få tilbakemelding.

Det kunne være interessant å se hvor lang tid som må gå før Christen Sveaas mener at man ikke lenger kan begjære skjønn, men avskjærer denne retten ved å utbetale pengene i samsvar med sin bevisst subjektive verdsettelse. Dette ville være spesielt interessant nå etter at Christen Sveaas har stått frem som minoritetsaksjonærenes gode talsmann.

