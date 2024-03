Dette skjer i dag – mandag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Julian Alexander Hahn og Mats André Breesth, som står bak elsparkesykkelsatsingen Surf Beyond, har gjort tidenes røverkjøp.

De har kjøpt den europeiske virksomheten til Superpedestrian for rundt 50 millioner kroner, som på topp ble verdsatt til rundt 3 milliarder. Etter oppkjøpet vil Surf Beyond ha virksomhet i åtte europeiske land i tillegg til Norge, med totalt rundt 30.000 sparkesykler.

Afterskistedene i Trysil og Hemsedal håvet inn penger i fjor. Laaven i Trysil økte omsetningen til 28 millioner kroner, og de tre eierne delte et utbytte på 5,9 millioner.

Hemsedal Cafe, som inkluderer Stavkroa, verdens største innendørs afterskisted, satte ny omsetningsrekord med 65,5 millioner kroner. Selskapets største eier, Calle Johansen, sier det blir utbytte også for fjoråret, etter at drøyt 7 millioner ble utbetalt året før.

Birger Førre, daglig leder og eier i Førre Trevarefabrikk, tar ut lik månedslønn som han gir sine ansatte, men formuesskatten gjør at han bare sitter igjen med 23.000 kroner etter skatt.

Det gjør at motivasjonen hans til å drive bedrift, synker. Han sier selskapet har drevet forsiktig, og at det er en solid bedrift uten noe særlig gjeld. Da synes han at de burde fått skryt og belønning, i stedet for en ekstra regning.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad. Fredag skulle de legge frem en plan for å løfte bondeinntekten og selvforsyningen, men det meste var galt og uklart.

Utgangspunktet skulle være et nytt tallgrunnlag for å finne bondens inntekt, men noe slikt kom ikke. Stryk for Vestre og Pollestad, skriver Hegnar.

