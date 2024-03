Tokyo-børsen faller kraftig

Nikkei faller mandag morgen 2,95 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 3,16 prosent.

Landets endelige BNP-tall for fjorårets tre siste måneder endte på 0,1 på kvartalsbasis, men det over året endte på 0,4 prosent. De foreløpige tallene viste en nedgang på 0,1 prosent over kvartalet.

I Kina styrkes derimot Shanghai Composite 0,14 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 1,35 prosent.

Også herfra har det tikket inn nøkkeltall mandag. Den kinesiske konsumprisindeksen endte i februar opp 0,7 prosent over året, og var på månedsbasis på 0,3 prosent. Det er første gang med inflasjon, etter fire måneder med deflasjon.

Ellers i Asia er Kospi i Sør-Korea ned 0,60 prosent, Nifty 50 i India svekkes 0,28 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller tilbake 1,82 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,18 prosent.