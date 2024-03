Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,9, -0,1] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at blandede jobbtall (US Nonfarm Payrolls) skapte forvirring blant investorene i USA fredag, og det endte i rødt på Wall Street.

«Arbeidsledigheten steg mer enn ventet i forrige måned, delvis på grunn av betydelige nedjusteringer av tidligere tall for nye stillinger utenfor jorbrukssektoren. Dette er for øvrig gode nyheter med tanke på inflasjonspresset fremover og dermed også rentemarkedet», skriver han.

Berntsen trekker også frem at japanske Nikkei 225 falt tungt mandag morgen, noe som kan tenkes å påvirke de europeiske børsene, inkludert de nordiske, i dag.

«Nedturen i Japan ble utløst av nøkkeltall som kan tvinge sentralbanken til å gi slipp på negative renter for første gang på flere tiår, noe som kan gå ut over landets store eksportbedrifter. En eventuell strategiendring fra den japanske sentralbanken, som å gi slipp på negative renter, kan markere en betydelig vending i landets pengepolitikk», skriver analytikeren, og påpeker at dette kan føre til styrking av yen, som igjen kan påvirke landets eksportdrevne økonomi negativt.

«Investorer i Asia sendte for øvrig de fleste indeksene ned, bortsett fra i Hong Kong og Kina. Hvorvidt dette er starten på en mer volatil periode gjenstår å se», fortsetter Berntsen.

Asia

Nikkei faller mandag morgen 2,95 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 3,16 prosent. Landets endelige BNP-tall for fjorårets tre siste måneder endte på 0,1 på kvartalsbasis, men det over året endte på 0,4 prosent.

I Kina styrkes derimot Shanghai Composite 0,14 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 1,35 prosent.

Også herfra har det tikket inn nøkkeltall mandag. Den kinesiske konsumprisindeksen endte i februar opp 0,7 prosent over året, og var på månedsbasis på 0,3 prosent. Det er første gang med inflasjon, etter fire måneder med deflasjon.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,55 prosent til 81,63 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,65 prosent til 77,50 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Tirsdag svekket Nasdaq seg med 1,16 prosent til 16.085,11. S&P 500 gikk ned 0,65 prosent til 5.123,70. Dow Jones falt 0,18 prosent til 38.722,69.

Nvidia har gått som en rakett de seneste ukene, og er mer enn doblet siden desember. Det har gjort at flere har blitt fristet til å ta gevinst, deriblant to av selskapets styremedlemmer.

Fredag startet aksjen sterkt og nådde en intradag topp på $974.00. Utover dagen surnet imidlertid stemningen, og aksjen korrigerte ned 5,55 prosent. Aksjen er imidlertid opp mer enn 7 prosent på en uke.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet i grønt på ukens siste handelsdag. Hovedindeksen endte i 1.279,23, opp 0,4 prosent for dagen. Med det endte hovedindeksen med en svak nedgang på 0,1 prosent i årets tiende uke.

Autostore steg 11,6 prosent til 18,83 kroner. Det skjedde etter at Arctic Securities i en oppdatering viser til en LinkedIn-post fra handelsekspert Brittain Ladd som indikerer at Amazon har utvidet samarbeidet med selskapet.