Oslo Børs faller mandag formiddag.

Etter halvannen times handel står hovedindeksen i 1.274,57, ned 0,36 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 926 millioner kroner.

Opptur

Archer klatret fredag markante 18,8 prosent etter at Carnegie tok opp dekning av aksjen. Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså tror sterkere balanse og bedre inntjening kommer til å doble Archer-kursen. Mandag fortsetter oppturen med en ytterligere oppgang på 3,79 prosent til 1,1 kroner.

Også AutoStore steg før helgen, og endte fredag opp 11,6 prosent. Det skjedde etter at Arctic Securities i en oppdatering viser til en LinkedIn-post fra handelsekspert Brittain Ladd som indikerer at Amazon har utvidet samarbeidet med selskapet. Aksjen stiger nå ytterligere 2,50 prosent til 19,30 kroner.

Kongsberg Automotive har inngått en kontrakt verdt 251 millioner kroner med en av Kinas ledende bilprodusenter. Det sender aksjen opp 1,71 prosent til 1,66 kroner.

Onsdag i forrige uke steg CodeLab voldsomme 199 prosent etter en melding om at datterselskap Uniscale hadde gjort et gjennombrudd innen AI-teknologi. Mandag melder selskapet at Uniscale pr. 1 mars hadde 541 unike produktbrukere, og at de fra nå av månedlig skal rapportere tall fra datterselskapet.

CodeLab-aksjen topper nå vinnerlisten og styrkes 29,44 prosent til 1,17 kroner. Den siste måneden er aksjen opp voldsomme 173 prosent.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen stiger 0,34 prosent til 82,34 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,28 prosent til 78,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Investorene følger nå nøye med på de amerikanske inflasjonstallene som er ventet tirsdag, samt samtalene om våpenhvile mellom Israel og Hamas. Sistnevnte ser imidlertid til å forbli fastlåste, og Israel har truet med å invadere byen Rafah i sørlige Gaza hvis diskusjonene mislykkes. Det har Joe Biden advart om vil representere en «rød linje».

– Vi ser på det nåværende prisnivået som riktig tatt i betraktning den nåværende tilbuds- og etterspørselsdynamikken, sier strateg Han Zhong Liang i Standard Chartered til Bloomberg.

Equinor styrkes 0,37 prosent til 272,00 kroner, mens Aker BP er ned 0,50 prosent til 260,50 kroner. Vår Energi svekkes 1,68 prosent til 33,86 kroner.