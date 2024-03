Vil utrede praksisen ved rettede emisjoner

«Finanstilsynet foreslår i brev til Finansdepartementet at det nedsettes et offentlig utvalg for å gjennomgå praksisen ved rettede emisjoner og vurdere om regelverket bør endres for å styrke likebehandlingen av aksjonærer og bidra til ordnede forhold i verdipapirmarkedet,» skriver tilsynet i en pressemelding mandag morgen.

I Norge har over 90 prosent av aksjeemisjonene de siste årene vært rettede, når emisjoner i forbindelse med børsnoteringer holdes utenfor. Det er en vesentlig høyere andel enn sammenlignbare land.

Det høyeste tallet i Finanstilsynets tidsserie kom i 2021,da hele 98,8 prosent av emisjonene var rettede. Da ble det totalt gjort emisjoner for 103,6 milliarder kroner. I gjennomsnitt har emisjonskursene gitt en rabatt i forhold til børskursen på 9 prosent.

Svekker tilliten

«Finanstilsynets vurdering er at den omfattende bruken av rettede emisjoner øker risikoen for at aksjonærer blir gjenstand for usaklig forskjellsbehandling og kan bidra til å svekke tilliten til det norske kapitalmarkedet. Det er grunn til å stille spørsmål om dagens regelverk gir et tilstrekkelig vern slik at man unngår at noen aksjeeiere får en urimelig fordel på bekostning av andre aksjonærer ved emisjoner,» heter det i meldingen.

I den siste tiden har Finanstilsynet gjennomført tilsyn for å vurdere hvordan aktørene følger reglene om likebehandling av aksjonærer. Et av hovedtemaene i dette tilsynet er om Oslo Børs har en juridisk forpliktelse til å håndheve likebehandlingsreglene. Oslo Børs har i forbindelse med dette tilsynet argumentert for at de ikke er forpliktet til dette i henhold til loven. Rapporten vil bli ferdigstilt i løpet av kort tid.

Rettede emisjoner er en fravikelse av aksjelovgivningens hovedregel om at alle aksjonærer ved emisjoner har fortrinnsrett til å tegne aksjer ut ifra samme eierforhold som de fra før eier aksjer i utstederselskapet. Rettede emisjoner medfører en eiermessig utvanning av eksisterende aksjonærer.

Følger nøye med

I brevet datert 8. mars påpekes det at aksjelovgivningens likebehandlingsregel må håndheves av aksjonærene selv.

Den seneste bataljen om rettede emisjoner kom i den omfattende – og kritiserte – restruktureringsplanen for Solstad Offshore, som ble kjent i oktober i fjor. Der gikk Christen Sveaas hardt ut mot styret i Solstad, Aker og Kjell Inge Røkke.

«Finanstilsynet har merket seg at det flere ganger de siste årene har vært uro og påstander om forfordelinger av aksjonærer i forbindelse med rettede emisjoner.»

Til tross for dette, har verken Finanstilsynet eller Oslo Børs tilsynsansvar for etterlevelse av aksjelovgivningens regler.