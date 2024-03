Sterk start på året for børsnoteringer i Europa

Det europeiske markedet for børsnoteringer ser ut til å ha skutt fart i 2024 sammenlignet med fjoråret, som var preget av en langvarig børsnoteringstørke som følge av høye renter og lav risikoappetitt.

Siden januar har nemlig europeiske selskaper hentet inn om lag 33 milliarder kroner i børsnoteringer, mer enn dobbelt så mye som i samme periode i fjor, ifølge Financial Times, som igjen viser til data fra London Stock Exchange Group.

I forrige uke la to selskaper frem planer for børsnoteringer. Douglas, et tysk parfymeri- og skjønnhetsselskap, sikter på å hente inn om lag 13 milliarder kroner på Frankfurt børsen, som vil gi en markedsverdi på 68 milliarder kroner.

Hudpleiekonsernet Galderma, som eies av det svenske investeringsselskapet EQT, sikter på å hente 24 milliarder kroner ved en børsnotering i Sveits.

«Vi er i begynnelsen av en gjeninnhenting i børsnoteringsmarkedet», skal aksjekapital-sjef Suneel Hargunani i Citigroup ha uttalt til Financial Times.

Må bli vellykket

Ifølge avisen har noteringsaktiviteten tatt seg opp som følge av flere toppnoteringer for blant annet Tysklands DAX-indeks og Frankrikes CAC 40. Den brede Stoxx Europe 600-indeksen er opp 5 prosent i år, og har steget med nesten en femtedel siden begynnelsen av 2023.

Eksperter advarer imidlertid om at de kommende børsnoteringene må bli vellykkede for at momentet i markedet skal fortsette like sterkt.

«Vellykket prising ved børsnoteringer vil bidra til å utvide ordreboken for noteringer, men stemningen er fremdeles noe forsiktig», kommenterte aksjesjef Stephane Gruffat i Deutsche Bank ifølge Financial Times.

Aksjekursen for to av de største europeiske børsnoteringene i år, den tyske forsvarsentreprenøren Renk og Athens International Airport, har steget siden selskapene ble notert i februar.

Står klar til å noteres

Financial Times trekker videre frem at det er flere høyt profilerte selskaper som står klare til å lansere børsnoteringer hvis aksjemarkedet fortsetter å stige, noe analytikerne har sagt er mer sannsynlig hvis Den europeiske sentralbanken ESB begynner å kutte renten.

For eksempel har både det italienske luksus-sportskomerket Golden Goose og den spanske skjønnhet- og motegruppen Puig signalisert planer om å notere seg.

Det tyske transportselskapet Flix skal også vurdere å lansere en børsnotering allerede i juni med en omtrentlig verdivurdering på 4 milliarder euro.