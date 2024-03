Kryptorally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 16.063,18 poeng mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 38.635,06 poeng. S&P 500 faller 0,2 prosent til 5.113,08 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,08 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,0 prosent til 15,63.

Ukens høydepunkt

«Vi blir aldri lei av å snakke om inflasjon, og kan da glede oss over denne ukens soleklare høydepunkt: Nemlig de amerikanske inflasjonstallene for februar, som publiseres i morgen», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Analytikerne forventer at den samlede prisveksten er uendret, på 3,1 prosent år over år, samtidig som årsveksten i kjerneprisen faller fra 3,9 prosent til 3,7 prosent.

Krypto

Finanstilsynet i Storbritannia vil ikke stå i veien for et børsnotert kryptomarked, noe som bidrar til å sende Bitcoin til nye rekorder. Finanstilsynet i Storbritannia følger dermed i USAs finanstilsyns fotspor, som i januar godkjente børsnoterte Bitcoin-fond (ETF).

I løpet av mandagens handel har Bitcoin blitt handlet til over 72.100 dollar, noe som er en oppgang på mer enn tre prosent. Samtidig er det verdt å merke seg at Coinbase og Microstrategy stiger henholdsvis tre og seks prosent.