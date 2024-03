Oslo Børs ned prosenten – AI-aksje skjøt opp 30 prosent

SalMar falt 0,6 prosent, Mowi var ned 1,9 prosent, Lerøy falt 3,3 prosent og Grieg Seafood endte ned 1,6 prosent.

Også AutoStore steg før helgen, og endte fredag opp 11,6 prosent. Det skjedde etter at Arctic Securities i en oppdatering viser til en LinkedIn-post fra handelsekspert Brittain Ladd som indikerer at Amazon har utvidet samarbeidet med selskapet. Aksjen var på det meste opp 4,3 prosent mandag, men endte ned 3,4 prosent til 19,67 kroner.

Opptur

Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen, som falt markant forrige uke på mulig EU-toll på kinesiske elbiler, endte mandag henholdsvis opp 2,2 prosent og ned 1,7 prosent.

Pareto Securities noterer i en oppdatering mandag at til tross for at bilfraktrederiene falt 10-14 prosent i etterkant av Kina-nyhetene, er aksjene til et utvalg av europeiske bilprodusenter lite endret, mens kinesiske bilprodusenter er opp fem prosent.

«De langsiktige effektene av en handelskrig vil tydeligvis være negativt, men den kortsiktige innvirkningen bør være begrenset, og vi ser at både Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen genererer rundt 10 prosent av deres selskapsverdi i kvartalsvis EBITDA mens de gir tosifret avkastning», skriver meglerhuset.

Archer klatret fredag markante 18,8 prosent etter at Carnegie tok opp dekning av aksjen. Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså tror sterkere balanse og bedre inntjening kommer til å doble Archer-kursen. Mandag fortsatte oppturen ytterligere med en oppgang på 5,7 prosent.

– Europris er godt posisjonert for fortsatt vekst DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard.



Aksjen steg 0,6 prosent.

Onsdag i forrige uke steg CodeLab voldsomme 199 prosent etter en melding om at datterselskap Uniscale hadde gjort et gjennombrudd innen AI-teknologi. Mandag melder selskapet at Uniscale pr. 1 mars hadde 541 unike produktbrukere, og at de fra nå av månedlig skal rapportere tall fra datterselskapet.

CodeLab-aksjen toppet også mandag vinnerlisten og steg 30 prosent. Den siste måneden er aksjen opp over 170 prosent.