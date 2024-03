Wall Street skjelver i påvente av inflasjonstall

Saken oppdateres.

Etter en knallrød fredag henter Dow Jones seg noe inn mandag, og ender opp 0,13 prosent til 38.776.82. Nasdaq og S&P endte begge i rødt, med førstnevnte ned 0,24 prosent til 16.017,01 og sistnevnte ned 0,11 prosent til 5.117,91.



New York-børsen svingte mandag, mens investorer venter spent på morgendagen. JPMorgan forventer betydelige bevegelser i aksjemarkedet som svar på tirsdagens inflasjonsrapport fra USA. Analytikerne forventer at den samlede prisveksten er uendret, på 3,1 prosent år over år, samtidig som årsveksten i kjerneprisen faller fra 3,9 prosent til 3,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,10 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,6 prosent til 15,27.

Bevegelser

Nvidia fortsetter og falle, og er mandag nede nesten 1,8 prosent. Nvidia er en større versjon av Cisco fra dot.com-boblen i år 2000. Småinvestorer har redusert kontantandelen for å kjøpe bobleaksjene hedgefondene nå selger nær toppen, skriver Karl Johan Molnes.

Gamblingselskapet Bally's skjøt opp over 25 prosent etter at hedgefondet Standard General kom med et oppkjøpstilbud som verdsetter selskapet til 15 dollar per aksje. Dette er 41,2 prosent høyere enn hvor aksjen avsluttet forrige uke.

Meta faller med over 4 prosent etter at Donald Trump uttalte at han anser Facebook som en "folkefiende" og advarer om at et forbud mot den kinesiske appen TikTok, da dette vil kun vil styrke Facebooks posisjon ytterligere.

Aksjene til programvaregiganten Oracle steg med 1,6 prosent i forkant av tallslipp for tredje kvartal. Analytikere forventer en fortjeneste per aksje på 1,38 dollar og en omsetning på 13,29 milliarder dollar. Oracles aksje er opp 8 prosent hittil i år.

Duolingo steg med nesten 4 prosent etter at JPMorgan tok opp dekning på e-læringsplattformen og spådde "premium" inntektsvekst som kunne betydelig øke selskapets verdi.

Krypto og gull

Finanstilsynet i Storbritannia vil ikke stå i veien for et børsnotert kryptomarked, noe som bidrar til å sende Bitcoin til nye rekorder. Finanstilsynet i Storbritannia følger dermed i USAs finanstilsyns fotspor, som i januar godkjente børsnoterte Bitcoin-fond (ETF).

Ved stengetid handles Bitcoin til 72.650 dollar, som tilsvarer oppgang på mer enn 5 prosent. Kryptobørsen Coinbase steg med 4 prosent, mens Microstrategy hoppet med 14 prosent etter at selskapet kjøpte ytterligere omtrent 12 000 bitcoins for over 821 millioner dollar i kontanter.

Mandag lå spotprisen på gull på 2.188,30 dollar per unse, tilsvarende nesten 23 000 kroner. Dette høyeste registrerte spotprisen for gull noen sinne. Analyser fra Jefferies antyder at gullet kan prestere bedre enn aksjemarkedet i kommende måneder.