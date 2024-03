Det endte blandet for de toneangivende indeksene mandag, i forkant av inflasjonstall.

– På slutten av dagen er markedene sannsynligvis fortsatt for optimistiske med tanke på Feds evne til å kutte rentene betydelig i 2024. Jeg tror februars inflasjonsdata vil være en annen påminnelse om at Fed må gå forsiktig frem, sa Lara Rhame, sjeføkonom for USA i FS Investments til CNBC.

Frontline endte ned 2,16 prosent til 22,70 dollar på New York-børsen. På Oslo Børs falt aksjen 1,00 prosent.

Golden Ocean Group endte ned 3,52 prosent til 13,41 dollar, mens den falt 2,16 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG bevegde seg ikke, og endte på 25,60 dollar på Wall Street, mot en nedgang på 0,53 prosent på Oslo Børs.

Equinor falt 1,41 prosent til 25,88 dollar. Aksjen falt 0,98 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte opp 2,6 prosent til 6,70 dollar, og steg 4,37 prosent på Oslo Børs.

Höegh Autoliners steg med 2,0 prosent til 9,20 dollar, mens den steg 2,19 prosent på Oslo Børs.