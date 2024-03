Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Flere norske kjendisinvestorer har bygget seg opp store porteføljer med svenske aksjer. Egil Dahl er nå nest største eier i Note, Aasulv Tveitereid satser på konsulentselskapet Afry, og Peter Hermanruds to største investeringer på børs er Scandic Hotels og Dustin Group.

Harald Espedal har aksjer i Handelsbanken, Ericsson og Volvo, og har nylig doblet pengene i sistnevnte. Blant de mest aktive er Frederik Mohn, som har hamstret i boligbyggeren JM.

Geir Kristoffersen og Jan Fredrik Hagen er blitt svært rike på å selge Moccamaster. Bare de seneste fem årene har de solgt kaffetraktere for 3 milliarder kroner.

Kristoffersen og Hagen kom inn som distributører for Moccamaster i 2010, og fikk enerett på Norden. Noen få år senere ble USA lagt til. Nå har begge en ligningsformue på over 100 millioner kroner, og selskapet har trolig en langt større verdi ved et eventuelt salg.

Shippingfondet Albemarle Shipping Fund er femdoblet siden starten for fem år siden, med en avkastning på vel 400 prosent. Den årlige avkastningen har vært på 38 prosent.

Flere norske investorer er med på oppturen. Over en femtedel av den innskutte kapitalen skal være norsk, og i tillegg har fondet investert i flere norske rederier.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om fallet i inflasjonen. Prisveksten i Norge var i februar 4,5 prosent, mot 4,7 prosent i januar.

Målet om en prisvekst på 2 prosent er synlig internasjonalt, men Norges Bank er langt fra å se et 2-tall. Da blir det neppe rentekutt så snart heller, skriver Hegnar.

