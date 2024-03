Tech-oppgang på Hongkong-børsen – stiger for tredje dag på rad

Investorene venter nå i spenning på amerikanske inflasjonstall som offentliggjøres i ettermiddag.

I Japan faller Nikkei 0,45 prosent. Etter at indeksen i forrige uke satte all-time high intradag på 40.472,1 har den falt tilbake over 4 prosent. Den bredere Topix-indeksen er tirsdag ned 0,88 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,22 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 2,13 prosent. Sistnevnte stiger for tredje dag på rad, og løftes av tech-aksjer.

Xiaomi Corp stiger 9,70 prosent, noe som ifølge Bloomberg News er den sterkeste oppgangen på over et år. Selskapet kunngjorde i dag at de vil starte salget at sine elbiler senere denne måneden.

Ellers er Kospi i Sør-Korea opp 0,52 prosent, Nifty 50 i India styrkes 0,35 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer marginale 0,11 prosent. Straits Times i Singapore legger på seg 0,28 prosent.