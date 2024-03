Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,7] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at teknologiaksjene i USA, med Meta, AMD og Nvidia i spissen, falt for andre dag på rad.

«Bevegelsen var for øvrig, ikke avskrekkende, og må kanskje sees i lys av den siste tids heftige opptur. Meta-aksjen fikk ekstra medfart i går etter skarpe uttalelser fra republikanernes presidentkandidat Trump da han gjestet CNBCs Squawk Box mandag», skriver han.

Berntsen trekker også frem at stemningen på de asiatiske børsene var god tirsdag, noe han mener gir håp om drahjelp fra denne regionen i dag.

«Det eneste unntaket var Japan, der Nikkei 225 fortsatte å falle etter mandagens kraftige nedgang. Investorer venter nå på ferske inflasjonstall fra USA, tall som potensielt kan påvirke Federal Reserves rentestrategi»

Asia

Investorene venter nå i spenning på amerikanske inflasjonstall som offentliggjøres i ettermiddag.

I Japan faller Nikkei 0,45 prosent. Etter at indeksen i forrige uke satte all-time high intradag på 40.472,1 har den falt tilbake over 4 prosent. Den bredere Topix-indeksen er tirsdag ned 0,88 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,22 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 2,13 prosent. Sistnevnte stiger for tredje dag på rad, og løftes av tech-aksjer.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,30 prosent til 82,45 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,18 prosent til 78,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,82 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Etter en knallrød fredag henter Dow Jones seg noe inn mandag, og ender opp 0,13 prosent til 38.776.82. Nasdaq og S&P endte begge i rødt, med førstnevnte ned 0,24 prosent til 16.017,01 og sistnevnte ned 0,11 prosent til 5.117,91.

New York-børsen svingte mandag, mens investorer venter spent på morgendagen. JPMorgan forventer betydelige bevegelser i aksjemarkedet som svar på tirsdagens inflasjonsrapport fra USA. Analytikerne forventer at den samlede prisveksten er uendret, på 3,1 prosent år over år, samtidig som årsveksten i kjerneprisen faller fra 3,9 prosent til 3,7 prosent.

Nvidia fortsetter og falle, og er mandag nede nesten 1,8 prosent. Nvidia er en større versjon av Cisco fra dot.com-boblen i år 2000. Småinvestorer har redusert kontantandelen for å kjøpe bobleaksjene hedgefondene nå selger nær toppen, skriver Karl Johan Molnes.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i rødt mandag. Hovedindeksen falt 0,91 prosent og sto i 1.267,61 da handelen stanset.

Syv britiske forhandlere mener de har lidd et tap på totalt 850 millioner dollar, tilsvarende 8,8 milliarder kroner. Årsaken er den påståtte prisriggingen fra flere norske oppdrettsselskaper.

SalMar falt 0,6 prosent, Mowi var ned 1,9 prosent, Lerøy falt 3,3 prosent og Grieg Seafood endte ned 1,6 prosent.