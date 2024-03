Bezos doblet pengene på få måneder i denne aksjen

Listen over selskaper som har prøvd å utfordre Google – og feilet – er lang, og det virker som en tafatt oppgave å begi seg ut på.

Det stopper imidlertid ikke Amazon-grunnlegger Jeff Bezos. Han har nemlig satt pengene sine på Perplexity AI, et oppstartsselskap som tar opp kampen mot søkegiganten.

Perplexity ble grunnlagt i august 2022 og har som mål å utfordre Google ved å tilby en AI-basert søkemotor som er «delvis chatbot og delvis søkemotor, og tilbyr sanntidsinformasjon og fotnoter som viser kildene til svarene sine», ifølge selskapets nettsider.

I januar delte Perplexitys toppsjef Aravind Srinivas et blogginnlegg der han fortalte at Perplexity hadde vokst til 10 millioner månedlige aktive brukere og hadde betjent over en halv milliard forespørsler i 2023.

Han avslørte også at selskapet hadde skaffet seg 73,6 millioner dollar fra ventureinvestorer, selskaper som Nvidia, og forskjellige engleinvestorer – samt Jeff Bezos, gjennom hans Bezos Expeditions Fund.

Finansieringsrunden i januar verdsatte Perplexity til omtrent 520 millioner dollar.

Nå, bare noen måneder senere, sluttfører selskapet en finansieringsavtale som verdsetter selskapet til rundt 1 milliard dollar, ifølge en rapport denne uken fra Wall Street Journal.

Det betyr at Bezos' investering nesten har doblet seg på bare noen få måneder.

Han var ikke den eneste investoren som la merke til den raske veksten tilbake i januar. Perplexity er en av de få forbruker-AI-produktene som når denne betydelige milepælen på 10 millioner brukere, ifølge Jonathan Cohen, en direktør i Nvidia.

Utfordrer gigantene

Srinivas har kommet med flere stikk mot Google, som han mener har blitt kjedelig.

– Google vil bli sett på som noe som er gammelt og utdatert, og Perplexity vil bli sett på som noe som er den neste generasjonen og fremtiden, sa han til Reuters i januar.

Perplexity tjener penger ved å tilby en Pro-versjon for 20 dollar per måned som lar brukere velge mellom forskjellige store språkmodeller, blant dem OpenAI's GPT-4, Anthropics Claude 2.1 eller venturens egen LLM Perplexity.



– Vår verdi for kundene er at gratisversjonen er så god at du kan bruke den uten å måtte betale. Men den betalte versjonen kommer til å være sinnssyk, har Srinivas uttalt til finansnettstedet Fortune.

Han regner også med at folk i økende grad vil henvende seg til AI-chatbots i stedet for Google når de leter etter ting online.

«Tiden med å søke gjennom SEO-spam, sponsede lenker og flere nettsider vil bli erstattet av en mye mer effektiv måte å konsumere og dele informasjon på. Hvis du kan svare direkte på noen spørsmål, trenger ingen de 10 blå lenkene», skrev han i januar-annonseringen.