Insurance Institute for Highway Safety, en organisasjon som tester sikkerheten til biler på veier – noe tilsvarende NAF i Norge – har satt bilprodusentenes førerstøttesystemer på prøve.

Og resultatene er ikke gode. Blant annet Tesla, Mercedes-Benz, BMW og produsenten «alle» nordmenn ser på som verdens tryggeste bilmerke, Volvo, fikk alle strykkarakter.

Den eneste produsenten av de 14 som deltok som fikk godkjent er et system som Toyota tilbyr på Lexus LS, ifølge en pressemelding tirsdag.

De fleste for dårlige

– Noen sjåfører kan føle at delvis automatisering gjør lange turer lettere, men det er lite bevis for at det gjør kjøringen tryggere. Som mange høyprofilerte kollisjoner har vist, kan det introdusere nye risikoer når systemene mangler passende sikkerhetstiltak, sier IIHS-president David Harkey til Bloomberg.



Teslas Autopilot og Full Self-Driving Beta var blant systemene som fikk strykkarakter i testen.

ENESTE GODKJENT: Lexus LS 500h. Foto: Sebastien Mauroy

IIHS vurderte hvordan systemene fungerer, deriblant hvordan de overvåker sjåføren og gir påminnelser om at de må være oppmerksomme. Testen ga også karakterer til systemene basert på prosedyrene de følger i nødsituasjoner: for eksempel hva som skjer når varslinger som skal få sjåføren til å følge med, blir ignorert.

– De fleste systemene mangler tilstrekkelige tiltak for å forhindre misbruk og holde førerne fokusert, sier Harkey.



IIHS sa at de evaluerte programvare som kom før selskapets tilbakekalling av Autopilot i desember, som fulgte etter en flere år lang undersøkelse av Tesla av National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Minst to dødsulykker har kommet som følge av bruk av Autopilot.

Consumer Reports sa forrige måned at Teslas programvareoppdatering var utilstrekkelig, og ba NHTSA om å se på tilbakekallingen på nytt.

Andre systemer som ble kategorisert som dårlige var BMWs Active Driving Assistant Pro, Fords BlueCruise og Volvos Pilot Assist. IIHS roste imidlertid Lexus Teammate-systemets oppmerksomhetspåminnelser og ulike sikkerhetsfunksjoner. Gruppen ga en «marginal» godkjennelse til General Motors' Super Cruise og Nissan Motors ProPilot Assist with Navi-link.