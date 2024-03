Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Oslo Børs er i grønt territorium tirsdag. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.279,17, opp 0,96 prosent.

Bevegelser

Tirsdag morgen meldte Argeo , med Christen Sveaas' Kistefos og Arne Fredly på eiersiden, at selskapet har inngått en kontrakt på 39 millioner dollar, eller drøyt 400 millioner kroner. Sjefen, Trond Crantz, er ikke i tvil om at 2024 vil bli et sterkt år. Aksjen stiger 6,7 prosent til 3,20 kroner.

Det har vært nærmest panikk rundt Ultimovacs etter en feilslått studie forrige uke. Flere profilerte investorer har solgt seg ut. Nå har også Stein Erik Hagen og tidligere alpinist Kjetil Jansrud kastet kortene. Noen investorer mener imidlertid at aksjen har falt nok. Tirsdag er aksjen blant vinnerne med en oppgang på over 15 prosent til 8,77 kroner.

Bildelprodusenten Kongsberg Automotive leverte tall for fjerde kvartal tirsdag. Inntektsutviklingen var flat, men nedskrivninger ødela bunnlinjen. Styret anbefaler at det ikke utbetales utbytte basert på 2023-resultatet. Aksjen straffes og faller nå 6,5 prosent til 1,52 kroner.

Før børsåpning tirsdag solgte en storeier aksjer for en halv milliard i Tor Olav Trøims Borr Drilling med en snittkurs på 66,60 kroner. Alt peker mot en amerikansk gigant. Samtidig plukket investoren selv aksjer for 13 millioner kroner fra blokka. Aksjen faller 5,6 prosent til 66,50 kroner som dagens desidert mest omsatte.

DOF melder at de er tildelt en betydelig kontrakt fra Norske Shell i Atlanterhavsregionen. En «betydelig kontrakt» definerer selskapet som en kontrakt med en verdi på 250-500 millioner kroner. Aksjen stiger 0,7 prosent til 69,87 kroner.

CodeLab-aksjen klatrer videre. Tech-selskapet steg onsdag i forrige uke hele 199 prosent etter en melding om at datterselskap Uniscale hadde gjort et gjennombrudd innen AI-teknologi.

Tirsdag fyker aksjen opp nye 6,4 prosent til 1,25 kroner, og er med det opp nesten 200 prosent den siste måneden.

Oljeprisen

Mai-kontrakten for Brent-oljen har snudd og er relativt flat tirsdag og omsettes for 82,27 dollar fatet, mens WTI-oljen handles til 77,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble Nordsjøoljen omsatt for 82,00 dollar pr. fat ved børsslutt mandag.

– Det har vært blandede signaler rundt oljeetterspørselen fra Opec og EIA, og de må finne konsensus for at markedet skal få en klar retning, sier Saxo Capital Markets-analytiker Charu Chanana til Bloomberg News.

Equinor stiger 1,1 prosent til 271,35 kroner, Aker BP er opp 1,4 prosent til 262,40 kroner, mens Vår Energi derimot faller 0,5 prosent til 33,04 kroner.